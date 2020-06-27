Під час перебігу коронавірусу 26 червня померла керівниця Львівського лабораторного центру МОЗ Галина Михальчук.

Галина Михальчук стала 127 людиною, чиє життя забрав коронавірус на території Львівщини, повідомила головна епідеміологиня області Наталія Тімко.

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Відомо, що жінці було 70 років. До того, як вона очолила лабораторний центр, – працювала завідувачкою санітарно-гігієнічного відділу СЕС Франківського району міста.

Нагадаємо, що нині Львівщина перебуває на першому місці за кількістю виявлених хворих на коронавірус, випередивши Київ та Чернівці.

Від початку пандемії у Львівській області виявили 5 004 випадків зараження коронавірусом, натомість лише 737 пацієнтів подолали хворобу. На жаль, 131 хворий помер від ускладнень, спричинених COVID-19.