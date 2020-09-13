Від коронавірусу 13 вересня помер відомий дитячий лікар та головний спеціаліст управління охорони здоров'я Львівської міської ради, педіатр Богдан Остальський. Він тривалий час хворів на Covid-19.

Інформацію про смерть Богдана Остальського підтвердили у пресцентрі Львівської міської ради.

Актуально В Україні зростає кількість госпіталізованих з COVID-19 та пневмонією

Що відомо про смерть педіатра Богдана Остальського

60-річний Богдан Остальський був лікарем-педіатром. Тривалий час працював головним спеціалістом відділу координації роботи закладів охорони здоров'я управління охорони здоров'я Львівської міської ради.

Лікар, якого ми назавжди запам‘ятаємо, як великого професіонала і хорошого друга для наших дітей. Нам дуже пощастило жити і працювати разом з Вами, Богдане Романовичу,

– висловив співчуття родині Остальського мер Львова Андрій Садовий.

Відзначио, що на Львівщині за час пандемії через коронавірус померли 24 медичних працівники, а захворіли – майже 1800, що складає майже 20% від загальної кількості інфікованих українських медиків.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Богдана Остальського.