Ніхто не передбачав такого: маленька дівчинка втратила око через вейп

В Ірландії вейп вибухнув в обличчя семирічної дівчинки. В її очі потрапила кислота з акумулятора.

Тепер маленька Рубі більше не зможе бачити на праве око, пише Irish Mirror.

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Як це трапилося

У передмісті Дубліна Таллахт семирічна Рубі Грейнджер пішла купити морозиво з фургона, який припаркувався біля її будинку. Придбавши смаколик, дитина проходила повз багаття, яке розпалила молодь.

Коли Рубі була неподалік, підлітки вкинули у багаття вейп – акумуляторна батарея розірвалася, а уламки полетіли в обличчя дівчинки.

Вона йшла до фургона, а коли поверталася назад – бац, і щось вибухнуло їй в обличчя. Все, що я чула, це крики, вона була в істериці, коли вона дійшла до будинку, я ледь не знепритомніла. Кров заливала все її обличчя, я пригорнула її до грудей і викликала швидку, я була у нестямі,

– розповіла її мама.

Швидка допомога доставила дівчинку до місцевої лікарні. Тієї ж ночі її перевели до Королівської лікарні очей і вух Вікторії. Лікарі провели екстрену операцію та видалили Рубі око.

Медики вважають, що пошкодження було спричинене кислотою акумулятора, оскільки "очне яблуко було схоже на пюре". Маленька Рубі не відчула, як щось потрапило в її око. І тип пошкодження не міг бути спричинений фізичним об'єктом.

Я віддала би все для неї, їй лише сім років, і це ніколи не повинно було статися з нею. Я не можу в це повірити,

– сказала матір дитини.

Після нещасного випадку член сім'ї перевірив місце пожежі та знайшов залишки декількох згорілих вейпів.

Мати сподівається домогтися справедливості для своєї маленької дівчинки. Але зауважує, що знайти того, хто вчинив вибух, це як "знайти голку в копиці сіна".