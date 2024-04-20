Як корисно харчуватися в піст: найкращі замінники мʼяса і молочних продуктів

Під час посту багато хто шукає заміну звичним продуктам, щоб зберегти різноманітність та отримувати необхідні поживні речовини. Ми зібрали альтернативи, які можна використовувати, дотримуючись обмежень.

Чим можна замінити мʼясо

Квасоля, сочевиця, горох, нут – джерела рослинного білка. Бобові також містять клітковину, вітаміни групи В, залізо, мідь, магній, марганець, цинк та фосфор. Це високопоживні продукти, які відіграють важливу роль у профілактиці багатьох захворювань. Вони можуть використовуватися в супах, салатах, паштетах та котлетах.

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Тофу – пресований соєвий сир. Високий вміст білка робить соєві продукти гарною альтернативою м'ясу. Ще вони містять амінокислоти, мінерали та вітаміни.

Темпе – ферментований продукт із сої, що має більш насичений смак і щільну текстуру в порівнянні з тофу. Підходить для салатів та других страв.

Сейтан – відомий як "пшеничне м'ясо". Він має текстуру, схожу на м'ясо, тому зазвичай використовується в стравах, де потрібна "м'ясна" складова.

Всі соєві продукти є джерелом ізофлавонів – хімічних речовин рослинного походження, які пов'язані з цілим рядом властивостей, корисних для здоров'я.

Чим замінити молочні продукти

Мигдальне, соєве, вівсяне, кокосове молоко – можна використовувати як замінники коров'ячого молока практично у всіх сценаріях, включаючи випічку, каші, каву і чай. Кожен вид має унікальний смак та поживні властивості.

Замінити сметану можна за допомогою рослинних альтернатив, які підійдуть для різних страв та рецептів. Ось кілька варіантів:

Рослинні йогурти – із сої, кокосу, мигдалю, вони бувають як натуральні, так і з різними смаками.

Крем із кеш'ю – горіхи містять вітамін Е – природний антиоксидант, вітаміни групи В, мінерали та амінокислоти. Замочіть кеш'ю на кілька годин, а потім збийте у блендері з водою до кремоподібної консистенції. Підсоліть або підсолодіть за смаком. Такий соус відмінно підходить як добавка до гарнірів.

Авокадо – фрукт, який дуже корисний для здоров'ю. Якщо збити його в блендері з лимонним соком та невеликою кількістю води до сметаноподібної консистенції, вийде чудова заправка для салатів та холодних страв.

Вибір замінника залежить від конкретної страви та ваших смакових уподобань. Деякі альтернативи найкраще підходять для солоних страв, інші – для солодких.