Науковці планують розширити свої дослідження та протестувати вплив сексуальної активності на пари, де один із партнерів страждає на розлади сну. Про ці результати повідомляє журнал Sleep Health, передає 24 Канал.

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Як проходило дослідження

У дослідженні взяли участь 7 гетеросексуальних пар, які протягом 11 днів чергували три сценарії: ніч без сексуальної активності, секс із партнером та мастурбацію.

Після кожного етапу учасники надягали спеціальні пристрої для вимірювання мозкової активності під час сну, що дозволяло науковцям точно оцінити якість і тривалість відпочинку, а також відстежувати окремі фази сну. На ранок учасники заповнювали анкети, оцінюючи своє самопочуття та якість сну.

Секс покращує сон

Результати показали, що, хоча суб’єктивно люди не завжди відчували себе бадьорішими після сексу, мозкова активність під час сну свідчила про кращу його якість і м’якше пробудження.

Ще один важливий момент: після сексуальної активності випробувані рідше прокидалися серед ночі. Ба більше, учасники зазначали, що почувалися більш енергійними й мотивованими зранку, якщо напередодні ввечері мали секс або займалися мастурбацією (останнє впливало меншою мірою, але теж давало ефект).

Цікаво, що навіть якщо партнери не займалися сексом, але спали разом, їхня мозкова активність під час фази швидкого сну була більш синхронізованою, ніж у ті ночі, коли спали окремо. Це додатково покращувало якість відпочинку.

Секс або мастурбація можуть стати несподіваним, але дієвим способом покращити сон. А ще – спільний сон із коханою людиною теж має свої переваги для якості відпочинку.