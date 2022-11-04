Знайшли нову групу крові
Джерело:Blood
Науковці відкрили нову групу крові. До відкриття фахівців підштовхнула трагедія, що сталася з породіллю.
Усі повинні знати свою групу крові, адже будь-якої миті може статися загрозлива для життя ситуація, що тягне за собою необхідність переливання крові. Тепер Вчені Брістольського університету відкрили нову систему груп крові. Вона називається Er і є 44 з відкритих.
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Як відкрили нову групу крові
Жінці зробили екстрений кесарів розтин, але врятувати малюка не вдалося – у нього стався крововилив у мозок. Причиною стали антитіла в крові, які проникли в плаценту та завдали шкоди дитині. Відбулася несумісність за групою крові матері та дитини.Рідкісний білок-антиген у крові жінки дозволив визначити її кров у нову класифікаційну групу.
Вважають, що існує чотири типи крові, але насправді їх набагато більше. Вони різняться за білками лежить на поверхні еритроцитів (червоних кров'яних клітин) і поділяються на підгрупи. Ця інформація враховується при переливанні крові та трансплантації органів.
Чому важливе відкриття
Відкриття нової групи крові допоможе передбачати можливу несумісність крові матері і плода ще під час вагітності і оперативно вирішувати проблему, наприклад за допомогою внутрішньоутробного внутрішньосудинного переливання крові дитині, що ще не народилася.