Знайшли нову групу крові

Науковці відкрили нову групу крові. До відкриття фахівців підштовхнула трагедія, що сталася з породіллю.

Усі повинні знати свою групу крові, адже будь-якої миті може статися загрозлива для життя ситуація, що тягне за собою необхідність переливання крові. Тепер Вчені Брістольського університету відкрили нову систему груп крові. Вона називається Er і є 44 з відкритих.

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Як відкрили нову групу крові

Жінці зробили екстрений кесарів розтин, але врятувати малюка не вдалося – у нього стався крововилив у мозок. Причиною стали антитіла в крові, які проникли в плаценту та завдали шкоди дитині. Відбулася несумісність за групою крові матері та дитини.Рідкісний білок-антиген у крові жінки дозволив визначити її кров у нову класифікаційну групу.