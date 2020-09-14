Львівські вчені отримали грант від Національного фонду досліджень на створення вакцини проти коронавірусу, а також розробки антибіотика для лікування хворих на COVID-19. За словами директора Інституту біології клітин, конкуренція на конкурсі була неймовірна.

Своє право львів'яни виборювали серед 900 заявок з усієї України. Більше про створення вакцини проти COVID-19 – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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З 12 проєктів Інституту перемогу здобули 3. Зокрема, на розробку вакцини фонд надає 10 мільйонів гривень. Велика частка з них піде на купівлю сучасних приладів.

"Ми будемо купувати насамперед біореактори, в яких культивуватимемо продуценти цих вірусних антигенів, які слугуватимуть вакциною. Також ми маємо закупити прилад для аналізу експресії генів – такий ПЛР в реальному часі", – розповів директор Інституту біології клітин НАН України Андрій Сибірний.

Третину грошей витратять на реактиви та розхідний матеріал, а також на доплати сімом вченим, які займатимуться розробкою.

Процес виготовлення та випробування вакцини

Вакцину планують створити на основі синтезу специфічного білка з дріжджів. Саме вони можуть здешевити вакцину у щонайменше 10 разів.

Він буде отриманий за допомогою молекулярно-генетичних методів у дріжджах. Після того мусить бути перевірена його ідентичність, його структура,

– пояснила науковиця Любов Фаюра.

Створену вакцину передадуть вченим Нацакадемії медичних наук вже для випробувань на тваринах.

Як повідомив Андрій Сибірний, науковці проводитимуть експерименти на трансгенних мишах. Тобто, вчені створять вакцині, а потім треба буде заражати коронавірусом мишей, які мають людський рецептор на COVID-19.

Створення антибіотика, який допоможе в лікуванні людей з COVID-19

Ще в Інституті біології працюватимуть над створенням антибіотика нового покоління. Він, за словами доктора біологічних наук Костянтина Дмитрука, допоможе в лікуванні людей з COVID-19. На це Фонд передбачив ще 5 мільйонів гривень.

Він відзначив, що в рамках цього проєкту вчені мають завдання – сконструювати продуцент, який би продукував у відповідній кількості цього антибіотик.

І це хороша платформа, щоб масштабувати і переходити у промислові об'єми,

– додав Костянтин Дмитрук.

Завершити проєкт науковці мають до кінця 2021 року.