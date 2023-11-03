Скільки потрібно спати: вчені переглянули норми

У новому дослідженні проводили аналіз взаємозв'язку між атрофією мозку та тривалістю сну. Цей параметр було вибрано для аналізу, оскільки люди здатні контролювати свій режим сну. Результати дослідження здивували: виявилося, що невідповідність стандартним рекомендаціям щодо тривалості сну зовсім не призводить до несприятливих наслідків для мозку.

Суперечки щодо тривалості сну

Питання оптимальної тривалості сну довгий час залишався предметом обговорення та досліджень. Зазвичай дорослим рекомендують спати не менше 7 годин на добу, оскільки вважається, що недостатній сон може негативно впливати на фізичне та психічне здоров'я, а також збільшувати ризики розвитку деменції та хвороби Альцгеймера.

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Однак, деякі дослідження також вказували на те, що люди, які надають перевагу тривалому сну вночі і короткій денній сієсті, можуть зіткнутися з підвищеним ризиком гострої цереброваскулярної недостатності.

Однак, наукова спільнота досі не досягла консенсусу щодо оптимальної тривалості сну і чи існує зв'язок між цим показником та здоров'ям мозку.

Нове дослідження тривалості сну

Тому дослідники з Університету Осло (Норвегія) співпрацювали з вченими з кількох країн, включно з Данією, Швецією, Іспанією, Великою Британією, Німеччиною, Швейцарією та США, щоб глибше дослідити це питання.

Вчені звернули увагу, що стан мозку включає безліч параметрів, і одним з ключових є швидкість атрофії кори мозку з віком. У процесі старіння об'єм сірої речовини зменшується приблизно на 15 – 20%. Цей процес може прискорюватися при зниженні когнітивних функцій, розвитку хвороби Альцгеймера та серцево-судинних захворювань. З іншого боку, нижчі показники атрофії кори мозку пов'язують зі здоровим способом життя.

Отже, якщо брак сну негативно впливає на мозок, цілком імовірно, що він корелюватиме з вищими показниками атрофії. Проте експерти ВООЗ не вважали докази ролі сну в нейродегенерації досить переконливими, щоб включити його до 12 потенційних факторів ризику. І лише в кількох дослідженнях перевіряли зв'язок між тривалістю сну та атрофією мозку за допомогою МРТ,

– додав автор роботи Андерс Мартін Ф'єлл.

Вчені проаналізували 8153 результати МРТ головного мозку 3893 жителів Європи та США у віці від 20 до 89 років. Діагностику проводили у середньому протягом 2,51 року (максимум – 11,2 року). Також враховували індекс маси тіла, рівні доходу та освіти, наявність симптомів депресії. У додатковий аналіз включили 51 295 результатів МРТ понад 47 тисяч учасників. Деякі люди пройшли генетичний аналіз для подальшого вивчення взаємозв'язку сну та стану мозку.

Як тривалість сну впливає на стан мозку

Науковці дійшли до висновку, що тривалість сну не пов'язана з тонкістю кори, втратою об'єму чи змінами площі мозку. Стать учасників та вік теж не вплинули на результаті. Тоді автори наукової роботи вирішили розглянути всю вибірку перехресних даних та розрахувати, скільки годин сну корелює з максимальним відносним об'ємом головного мозку та товщиною кори.

З'ясувалося, що 6,5 години – оптимальна тривалість нічного відпочинку (критична нижня межа – 5,7 години, верхня – 7,3 години), причому не тільки для мозку, але й для якості сну в цілому. Саме така кількість годин асоціювалася з максимальним об'ємом підкіркових структур, найменшими шлуночками мозку та найбільш товстою корою.