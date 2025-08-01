Графік сну, а не тривалість, може бути причиною ваших хвороб: що робити
- Масштабне дослідження з Пекінського університету виявило, що стабільність режиму сну важлива для здоров'я не менше, ніж його тривалість.
- Порушення режиму сну збільшують ризик розвитку 92 захворювань, включаючи хворобу Паркінсона та цукровий діабет 2 типу, більш ніж на 20%.
- Регулярний графік сну може знизити ризики захворювань, пов'язаних з порушеннями ритму сну, таких як цироз печінки та гангрена.
- Хронічне недосипання та нерегулярний режим можуть викликати запалення в організмі, що підвищує ризик багатьох хвороб.
Нове масштабне дослідження змінює наше уявлення про здоровий сон. Виявилося, що важливо не лише скільки ми спимо, а й наскільки стабільним є наш режим. Порушення циркадних ритмів і нерегулярний час відходу до сну значно підвищують ймовірність виникнення багатьох захворювань.
Всупереч поширеній думці, об'єктивні дані не підтверджують шкідливості тривалого сну понад 9 годин. Як зазначають автори, настав час переглянути саме поняття "якісний сон", доповнивши його такими критеріями, як сталість і передбачуваність режиму, пише 24 Канал з посилання на Health Data Science.
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Нове дослідження сну
У дослідженні науковців з Пекінського університету були використані дані про сон майже 90 тисяч дорослих, за якими спостерігали протягом семи років у межах Біобанку Великої Британії.
Науковці виявили зв’язок між особливостями сну та ризиком виникнення 172 різних захворювань. Найбільш показові результати стосувалися саме регулярності сну: цей фактор виявився малозначущим у суспільній свідомості, але критично важливим для здоров’я.
Як графік сну впливає на здоровʼя?
Порушення режиму сну збільшувало ризик розвитку 92 захворювань більш ніж на 20%. Наприклад, ймовірність хвороби Паркінсона зростала на 37%, цукрового діабету 2 типу – на 36%, а гострої ниркової недостатності – на 22%.
Крім того, 83 типи захворювань були безпосередньо пов’язані з порушеннями ритму сну. Особливо тривожний факт: звичка засинати після 00:30 підвищувала ризик цирозу печінки у 2,6 раза. А нестабільний графік міг збільшити ризик виникнення гангрени більш ніж у 2,5 раза.
Наші результати підкреслюють, що регулярний сон – ключовий компонент здоров’я, якому приділяють недостатньо уваги. Важливо враховувати не лише його тривалість, а й сталість,
– наголосив професор Шенфен Ван, провідний автор дослідження.
Дослідники припускають, що однією з причин такої залежності можуть бути запальні процеси – хронічне недосипання чи хаотичний режим сну провокують запалення в організмі, що й підвищує ризик багатьох захворювань.
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