Всупереч поширеній думці, об'єктивні дані не підтверджують шкідливості тривалого сну понад 9 годин. Як зазначають автори, настав час переглянути саме поняття "якісний сон", доповнивши його такими критеріями, як сталість і передбачуваність режиму, пише 24 Канал з посилання на Health Data Science.

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Нове дослідження сну

У дослідженні науковців з Пекінського університету були використані дані про сон майже 90 тисяч дорослих, за якими спостерігали протягом семи років у межах Біобанку Великої Британії.

Науковці виявили зв’язок між особливостями сну та ризиком виникнення 172 різних захворювань. Найбільш показові результати стосувалися саме регулярності сну: цей фактор виявився малозначущим у суспільній свідомості, але критично важливим для здоров’я.

Як графік сну впливає на здоровʼя?

Порушення режиму сну збільшувало ризик розвитку 92 захворювань більш ніж на 20%. Наприклад, ймовірність хвороби Паркінсона зростала на 37%, цукрового діабету 2 типу – на 36%, а гострої ниркової недостатності – на 22%.

Крім того, 83 типи захворювань були безпосередньо пов’язані з порушеннями ритму сну. Особливо тривожний факт: звичка засинати після 00:30 підвищувала ризик цирозу печінки у 2,6 раза. А нестабільний графік міг збільшити ризик виникнення гангрени більш ніж у 2,5 раза.

Наші результати підкреслюють, що регулярний сон – ключовий компонент здоров’я, якому приділяють недостатньо уваги. Важливо враховувати не лише його тривалість, а й сталість,

– наголосив професор Шенфен Ван, провідний автор дослідження.

Дослідники припускають, що однією з причин такої залежності можуть бути запальні процеси – хронічне недосипання чи хаотичний режим сну провокують запалення в організмі, що й підвищує ризик багатьох захворювань.