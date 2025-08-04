Нове дослідження вчених з Вюрцбурзького університету (Німеччина) виявило неочікувану сторону улюбленого мільйонами напою: кофеїн може зменшувати ефективність деяких антибіотиків, інформує 24 Канал.

Дивіться також Ще одні популярні ліки в ніякому разі не можна поєднувати з кавою

Що виявили вчені?

Кофеїн змінює поведінку бактерій, зокрема кишкової палички (E. coli), роблячи їх менш чутливими до ліків. Він не руйнує антибіотики напряму, але активує низку молекулярних механізмів у бактерії, які ускладнюють проникнення ліків усередину клітини.

Одним із ключових чинників стала активація гена Rob, який впливає на білки-транспортери – саме через них зазвичай потрапляють антибіотики.

"У підсумку бактерії починають відштовхувати дію препарату, зокрема популярного ципрофлоксацину. Це може призводити до менш ефективного лікування або навіть затяжних інфекцій", – повідомили вчені.

Як довели вплив кави на ефективність антибіотиків?

У рамках дослідження науковці протестували 94 сполуки, включно з поширеними лікарськими засобами та харчовими інгредієнтами. Результати показали: кофеїн змінює активність понад 200 білків у бактерій, включно з тими, що формують "пори" в мембрані. А менше пор – менше можливостей для проникнення ліків.

Цікаво, що цей ефект не є універсальним, оскільки інша бактерія – Salmonella enterica, попри генетичну подібність до E. coli, не показала змін у чутливості до антибіотиків після впливу кофеїну.

Важливо! Це означає, що резистентність може залежати не лише від геному, а й від того, як бактерія реалізує свою генетичну програму.

Що це означає для пацієнтів?

Вчені назвали ефект "низькорівневою стійкістю": він тимчасовий, не пов'язаний із мутаціями, але все ж може ускладнити лікування, особливо якщо антибіотики приймаються неправильно. Тож, людям, які проходять курс лікування антибіотиками, варто обмежити споживання кави.

Вчені наголосили, що загалом звичка поєднувати антибіотики з кавою, енергетиками або БАДами – потенційно ризикована.