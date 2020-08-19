Папа Франциск наголосив, що вакцина проти коронавірусу повинна бути доступною для всіх людей. А особливо для бідного населення.

Папа Франциск заявив, що пандемія продемонструвала тяжке становище бідних та показала велику нерівність, яка панує у світі, повідомляє CNN.

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Папа Римський стурбований соціальними наслідками пандемії. Пандемія тягне за собою кризу і багато людей хочуть повернутися до нормального життя, відновити економічну діяльність. Він наголосив, що благодійність та соціальна допомога є важливими. І, за його словами, нині у людства є можливість "побудувати щось інше", економіку, яка "не отруює" суспільство.

Він наголосив, що вакцина проти коронавірусу зараз – пріоритет для найбагатших людей. Але було б сумно, якби вона стала доступною лише для одного етнічного або соціального населення.

Як не прикро, доступ до вакцини COVID-19 став пріоритетним для найбагатших. Було б сумно, якби вакцина стала власністю такої й такої нації, та не була універсальною для всіх,

– підкреслив Папа.

Папа зауважив, що ліки проти COVID-19 обов'язково потрібно знайти. Але разом з тим, людство повинно подолати й інший великий вірус – соціальну несправедливість, нерівність можливостей, маргіналізацію та відсутність захисту для найслабших.