Pfizer для найменших: в Україні вакцинуватимуть дітей від 6 місяців уже з вересня
- В Україні з вересня 2025 року планують розпочати вакцинацію дітей від 6 місяців вакциною Pfizer проти COVID-19.
- Вакцина Comirnaty від Pfizer/BioNTech схвалена для дітей від 6 місяців і є безпечною та ефективною, з меншими дозами для малюків.
В Україні вже цього року з’явиться вакцина проти COVID-19 виробництва Pfizer для дітей від 6 місяців.
Про це під час брифінгу у "Медіацентрі Україна" повідомив начальник відділу профілактики інфекційних захворювань та імунопрофілактики МОЗ Олександр Заіка, передає 24 Канал.
Коли буде доступна вакцина?
За його словами, щеплення планують зробити доступним з вересня 2025 року. Вакцину зможуть отримати діти у зазначеній віковій групі за призначенням сімейного лікаря або педіатра.
Наразі рівень захворюваності на COVID-19 в Україні значно нижчий, ніж торік. За останній тиждень зафіксовано 1197 випадків, тоді як у 2024 році цей показник перевищував 10 тисяч.
В.о. гендиректора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко підтвердив, що ситуація стабільна, але вакцинація залишається важливим засобом захисту, особливо для дітей та груп ризику.
Чи безпечна вакцинація?
Вакцина Comirnaty від Pfizer/BioNTech є однією з найпоширеніших у світі для захисту від COVID-19. Її використовують у більш ніж 150 країнах. У 2021 році Європейське агентство з лікарських засобів та FDA (Управління з контролю за продуктами і ліками США) схвалили застосування вакцини для дітей від 6 місяців. Дослідження показали, що вона безпечна й ефективна для цієї вікової групи, а дози для малюків значно менші, ніж для дорослих.
