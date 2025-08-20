Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єрку Юлію Свириденко.
Розширено перелік безоплатних ліків: що відомо?
Глава уряду заявила про розширення переліку безоплатних ліків і медичних виробів, які закуповує держава. Свириденко уточнила, що з нового списку:
- ліки проти аутоімунних захворювань нервової системи й нейром'язових захворювань;
- медичні вироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта.
Рішення дозволить тисячам українців отримати сучасне та якісне лікування без додаткових фінансових витрат для них та їхніх родин,
– наголосила прем'єрка.
Зверніть увагу! Перелік "Доступних ліків" станом на липень 2025 року можна переглянути на сайті МОЗ за посиланням.
Які оновлення програми "Доступні ліки" будуть у 2025 році?
Цікаво, що програма "Доступні ліки" починалася з 3 напрямків, – серцево-судинні захворювання, діабет II типу та бронхіальна астма. Втім, зараз вже налічує більше ніж 600 торгових назв лікарських засобів і медвиробів.
У МОЗ наголосили, що програма постійно розширюється та відтепер включає препарати для:
серцево-судинних хвороб;
профілактики інсультів та інфарктів;
нецукрового діабету й цукрового діабету І типу (інсулін) та діабету II типу;
хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів; розладів психіки, поведінки, епілепсії;
хвороби Паркінсона;
серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань;
болю й надання паліативної допомоги;
ендокринної системи;
метаболічних, аутоімунних і запальних захворювань;
глаукоми;
лікування мігрені;
лікування захворювань у дітей.
