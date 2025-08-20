Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єрку Юлію Свириденко.

Розширено перелік безоплатних ліків: що відомо?

Глава уряду заявила про розширення переліку безоплатних ліків і медичних виробів, які закуповує держава. Свириденко уточнила, що з нового списку:

ліки проти аутоімунних захворювань нервової системи й нейром'язових захворювань;

медичні вироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта.

Рішення дозволить тисячам українців отримати сучасне та якісне лікування без додаткових фінансових витрат для них та їхніх родин,

– наголосила прем'єрка.

Зверніть увагу! Перелік "Доступних ліків" станом на липень 2025 року можна переглянути на сайті МОЗ за посиланням.

Які оновлення програми "Доступні ліки" будуть у 2025 році?

Цікаво, що програма "Доступні ліки" починалася з 3 напрямків, – серцево-судинні захворювання, діабет II типу та бронхіальна астма. Втім, зараз вже налічує більше ніж 600 торгових назв лікарських засобів і медвиробів.

У МОЗ наголосили, що програма постійно розширюється та відтепер включає препарати для:

серцево-судинних хвороб;

профілактики інсультів та інфарктів;

нецукрового діабету й цукрового діабету І типу (інсулін) та діабету II типу;

хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів; розладів психіки, поведінки, епілепсії;

хвороби Паркінсона;

серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань;

болю й надання паліативної допомоги;

ендокринної системи;

метаболічних, аутоімунних і запальних захворювань;

глаукоми;

лікування мігрені;

лікування захворювань у дітей.

До речі, які медичні послуги можна отримати в Україні безкоштовно – читайте за посиланням у нашому матеріалі.