Науковці наблизили цю ідею до реальності завдяки випробуванням інноваційного мРНК-препарату, здатного активувати натуральні антивірусні механізми нашого організму. Про результати дослідження нещодавно повідомив авторитетний журнал Science Translational Medicine, передає 24 Канал.

Йдеться про можливість створення універсального засобу проти вірусів,

– пояснив професор Душан Богунович з Колумбійського університету у Нью-Йорку.

Як діють нові ліки проти вірусів?

Наше тіло, окрім вироблення антитіл, має й інші захисні "екрани". У разі виявлення вірусної загрози клітини випускають сигнал – молекулу інтерферону, яка вмикає близько тисячі генів та запускає синтез безлічі захисних білків.

Одні з них блокують вторгнення вірусів у клітини, інші – не дають вироблятися новим вірусним частинкам. Окремо ці білки не завжди ефективні, проте їхній спільний "ансамбль" може суттєво вплинути на перебіг інфекції.

Проблема в тому, що віруси, особливо ті, що уражають дихальні шляхи, розмножуються дуже швидко – часто випереджають спроможність організму мобілізувати "армію" захисту. Але якщо трохи прискорити імунну відповідь, можна впоратися з вірусом і пом’якшити перебіг хвороби ще до того, як ситуація стане критичною.

Використання інтерферону як ліків здавалося гарною ідеєю, проте цей метод супроводжується серйозними побічними ефектами. Тому вчені зосередилися на розробці нових препаратів, що поєднують кілька із ключових інтерферон-індукованих білків.

Дослідники відібрали групу захисних білків та ввели їх в клітини за допомогою сучасних мРНК-технологій. Такий спосіб дає можливість організму тимчасово самостійно синтезувати потрібні білки саме там, де їх найбільше потребують – у клітині.

Лабораторні випробування на людських клітинах, заражених різними вірусами – такими як грип або вірус Зіка – показали, що комбінація таких білків ефективно посилює противірусний захист. Біотехнологи вважають, що це дає реальну перевагу для організму.

Далі препарат протестували in vivo: його ввели в легені золотистих хом’ячків. Цікаво, що тварини, які отримали коктейль з мРНК, були значно краще захищені від SARS-CoV-2, вірусу, що спричиняє COVID-19 – у них фіксували в рази менше вірусне навантаження, ніж у контрольної групи.

Революція в боротьбі з вірусами

Якщо сьогодні антивірусні ліки працюють вузько і прицільно – тільки проти певних збудників, то поява подібного універсального інгалятора може здійснити справжню революцію в медицині, подібну до відкриття пеніциліну у боротьбі з бактеріями.

Втім, до появи масового препарату ще довгий шлях. За словами професора Аріса Кацуракіса з Оксфордського університету, цей напрям надихає та відкриває нові горизонти для технології мРНК не лише у вакцинах.

Крім того, як зазначає професор Богунович, на відміну від антибіотиків, до такого комплексного антивірусного підходу вірусам буде дуже важко виробити стійкість, адже білки впливають на різні етапи життєвого циклу збудника. Аналогічно той самий принцип успішно застосовується у лікуванні ВІЛ-інфекції.