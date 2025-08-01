На Combat Medical Care Conference 2025, яка цьогоріч відбулась у Німеччині та зібрала понад 1400 провідних медичних експертів із 44 країн, пролунало чимало історій про мужність і професіоналізм.

Проте особливу увагу міжнародної медичної спільноти привернула команда медиків 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, пише 24 Канал з посилання на Офіційний канал 1-го корпусу НГУ "Азов".

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Українські військові медики – найкращі

Українські військові медики поділилися власним досвідом порятунку життів у найскладніших бойових умовах. Старший лейтенант Сергій Ротчук, відомий під позивним "Джедай", презентував новаторські рішення щодо організації медичної логістики на передовій.

Його колега, Ольга Тагірова ("Крава"), розповіла про складнощі надання допомоги поза межами "золотої години" та постійний процес навчання військовослужбовців.

Втім, найбільш знаковою стала перемога бойового медика Володимира Риженка, який служить під позивним "Спрайт". Його визнано найкращим військовим медиком Європи у 2025 році.

Головною причиною такого визнання стала безпрецедентна операція з порятунку побратима взимку – коли завдяки переливанню донорської крові, скинутої з дрона, вдалося врятувати пораненого бійця у критичному стані.

Окрім почесної премії, Володимир отримав символічний меч – як знак сили, честі і стійкості. Під час церемонії нагородження він подякував усій команді, підкресливши, що цей успіх — результат згуртованості та професіоналізму українських медиків.