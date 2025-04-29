Тричі поборола рак за 2 роки: історія українки, яка надихає

Є люди, які своїм життям надихають і доводять, що здаватися не можна навіть у найскладніших ситуаціях. Однією з таких героїнь є 61-річна Леся Криворучко зі Львівщини, яка тричі подолала онкологічні захворювання.

Її шлях до одужання став можливим завдяки своєчасному зверненню за медичною допомогою. Лікування проходило в лікарні Святого Пантелеймона Першого медичного об'єднання Львова, передає 24 Канал.

Також на тему Скільки можна з'їсти мʼяса без шкоди для здоровʼя та екології

Перший діагноз: дві злоякісні пухлини одночасно

Два роки тому пані Леся, яка завжди була енергійною та активною, раптово почала стрімко втрачати вагу й відчувати постійну втому. Не зволікаючи, жінка звернулася до лікарів. Після ретельних обстежень у неї виявили відразу дві злоякісні пухлини: одну в шлунку, іншу – в лівій нирці та сечоводі.

Команда лікарів вирішувала, яке з новоутворень потрібно видаляти першим. Хірурги дійшли висновку, що спершу необхідно провести нефректомію – видалення нирки та сечоводу разом із пухлиною, оскільки операція на шлунку могла б призвести до ускладнень із ниркою.

Завдяки лапароскопічному втручанню це вдалося зробити успішно. Після завершення курсу хімієтерапії лікарі розпочали підготовку до другої операції – видалення шлунка разом із пухлиною. І знову успіх: операція минула без ускладнень.

Після двох серйозних операцій пані Леся значно схудла, втративши 30 кілограмів. Але надія на одужання збувалася: контрольне КТ-обстеження не виявило жодних ознак раку. Жінка змогла повернутися до звичного життя, але, на жаль, ненадовго.

Третій виклик: рак сечового міхура

Менш ніж за пів року у жінки знову з’явилися тривожні симптоми. Лікарі виявили у неї третю злоякісну пухлину – цього разу в сечовому міхурі. Для порятунку пацієнтки була необхідна чергова операція. Хоча цей випадок є рідкісним – три неповʼязані злоякісні новоутворення за короткий період, – завдяки ранньому діагностуванню та своєчасному втручанню лікарям вдалося знову врятувати жінку.

Це досить рідкісний випадок. Але завдяки тому, що наша пацієнтка дуже уважна до свого здоров'я, всі три хвороби вдалося виявити на ранніх стадіях, що призвело до позитивного результату,

– розповів Андрій Гоцуленко, керівник Центру хірургії та онкології Лікарні Святого Пантелеймона.

Леся Криворучко не приховує емоцій, згадуючи свій шлях боротьби з онкохворобами: "Ви не можете собі уявити! Я пережила 7 кіл пекла. Але тепер я знову здорова, маю ремісію і повертаюсь до свого активного життя."