У Житомирській області двоє медичних працівників вдруге захворіли на коронавірус. А на Одещині хворобу повторно виявили у жінки.

На коронавірус вдруге захворіли два лікарі первинної медичної допомоги з Коростишівського району, повідомляє Укрінформ з посиланням на начальника управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколу Суслика.

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На сьогодні відомо про два випадки повторного інфікування COVID-19 і, на жаль, вони зафіксовані серед медичних працівників,

– заявив Микола Суслик.

Те, що медики вже хворіли на коронавірус, не допомогло. Суслик розповів, що в обох після повторного інфікування хвороба протікала у важкій формі.

Повторний випадок інфікування на Одещині

Сьогодні стало відомо, що в Ізмаїльському районі коронавірус повторно виявили у жінки, яка перехворіла у червні.

Як пише Пушкінська, у червні ПЛР-тест вперше показав у жінки позитивний результат на наявність захворювання. Наступні два тести видавали негативний результат, що свідчило про одужання пацієнтки. Втім, 25 серпня результат тесту знову був позитивним.

Зазначимо, що інформація про повторне інфікування коронавірусом надходила й раніше. Про повторні випадки виявленні коронавірусу повідомляли як і в Україні, так і в інших частинах світу. Втім, якщо раніше це були рідкі випадки, то за останній місяць кількість таких повідомлень значно зросла.

Лише декілька днів тому про повторні випадки зараження повідомляли Еквадор та США.