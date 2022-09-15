В Україні підтвердили перший випадок віспи мавп

В Україні офіційно зареєстрували перший випадок віспи мавп. Попередньо відомо, що пацієнт був інфікований у одному з великих міст України.

Відповідну інформацію 15 вересня повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України. Відомо, що інфікований пацієнт за кордон не виїжджав.

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В Україні зареєстрували випадок віспи мавп

15 вересня в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп. Наразі пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування, він має легкий перебіг хвороби,

– пояснили у міністерстві.

Там додали, що діагностувати захворювання вдалось завдяки ПЛР-дослідженню, яке було проведено обласним Центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

"Зараз триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку", – запевнили у Міністерстві охорони здоров'я.

Пацієнт за кордон не виїздив, з хворими не контактував

Інфікований розповів лікарям, що він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон.

Проте поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований у одному з великих міст країни,

– повідомили у міністерстві.

Пояснили, що не називають область для "збереження комфорту пацієнта". Проте розповіли, що в хворого виявили такі симптоми:

підвищена температура;

висип на тілі.

У відомстві пригадали, що віспа мавп є віспоподібним захворюванням, що спричинюють віруси родини поксвірусів. Хвороба подібна натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми.

Що відомо про віспу мавп

За даними МОЗ основними симптомами віспи мавп є: гарячка,

головний біль,

міалгія (біль у м'язах),

біль в спині,

збільшені лімфатичні вузли,

озноб,

біль у горлі,

закладеність носа,

кашель,

висип у вигляді пухирців. За даними МОЗ основними симптомами віспи мавп є: Іноді спочатку виникає висип, а потім вже інші симптоми. Деякі можуть мати тільки висип. В одних людей – легкі симптоми, іншим – потрібна госпіталізація. У групу підвищеного ризику тяжкого перебігу хвороби входять вагітні, діти та люди з ослабленим імунітетом, імунодефіцитом. Хвороба триває 2 – 4 тижні. Відомо, що спочатку висип у вигляді прищів або пухирів з'являється на обличчі, всередині рота та на інших частинах тіла. Віспа мавп може передаватись від людини до людини через прямий фізичний контакт з інфекційним висипом, струпами або біологічними рідинами організму хворої людини. Тобто через спілкування з близької відстані, дихання, дотики, поцілунки, секс. Для профілактики МОЗ радить уникати близького контакту з людьми, які мають висипи, мити руки з милом, користуватись дезінфекційним засобом на спиртовій основі.

Що відомо про поширення мавпячої віспи

Мавпячу віспу до 2022 року фіксували у країнах Центральної та Західної Африки. За даними МОЗ, станом на вересень 2022 року більш ніж половина випадків хвороби почали припадати на Південну та Північну Америку.

Попередньо відомо, що у травні 2022 року Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що є 92 підтверджені випадки хвороби у 12 країнах. Тоді мовилось про Велику Британію, Португалію, Швецію, Італію, Іспанію, Францію, Бельгію, Німеччину, США, Канаду та Австралію.

Варто пригадати, що вже у липні ВООЗ назвала спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією міжнародного значення. У той період ЄС схвалив вакцину проти хвороби.

У сусідній Польщі 10 червня офіційно підтвердили перший випадок мавпячої віспи.

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