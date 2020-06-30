В Україні можуть запровадити додаткові обмежувальні заходи стосовно курортів через збільшення кількості заражених COVID-19. Зокрема, це стосується Одеси.

Про це заявив голова МОЗ Максим Степанов в ефірі ТСН.

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Звичайно, можливо (закриття курортів). Ми зараз спостерігаємо збільшення у деяких областях кількість зайнятих ліжок. Так, наприклад, Закарпаття – це 71%. По лікарнях першої хвилі, ми розгортаємо лікарні другої, третьої хвилі. Аналогічно, 56% – у Волинській області. Добираються до 50% – Рівненська, Вінницька, Львівська області, місто Київ,

– сказав Степанов.

Тому, за словами глави МОЗ, існує ймовірність введення додаткових обмежувальних заходів, щоб подолати коронавірус.

Степанов вкотре закликав дотримуватися соціальної дистанції, носіння масок і дезінфекції рук.

"Але я хочу ще раз нагадати, якщо не користуються нашими рекомендаціями, які ми даємо, ми не в змозі тоді зупинити COVID-19. Якщо користуються, у нас ріст буде значно менший і в якийсь період у нас не буде зовсім зростання захворюваності на коронавірус", – додав він.

Нагадаємо, ввечері 28 червня в центрі Одеси зафіксували рекордні натовпи відпочивальників. Усі були без захисних масок. Також аншлаг був і у нічних клубах.