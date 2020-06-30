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Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
26 червня , 16:02 Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
Юліана Вінтюк
Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
25 червня , 16:16 Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
Олександр Бевза
МОЗ: рівень захворюваності медиків на COVID-19 знизився вдвічі
19:33, сьогодні МОЗ: рівень захворюваності медиків на COVID-19 знизився вдвічі
Вакцина проти захворювання, яке викликає рак, довела 100% ефективність та безпечність
12:12, сьогодні Вакцина проти захворювання, яке викликає рак, довела 100% ефективність та безпечність
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В Україні зафіксували 44 334 хворих на COVID-19
08:50, сьогодні В Україні зафіксували 44 334 хворих на COVID-19
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