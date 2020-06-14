В Україні кількість хворих на COVID-19 сягнула 31 тисячу: де найбільше заражених за добу
Станом на 14 червня в Україні виявили 648 нових випадків зараження коронавірусною інфекцію. З них – 50 дітей і 48 медпрацівників.
Нові дані опубліковані на Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
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За минулу добу заразилося 648 осіб. Найбільшу кількість нових випадків було виявлено на Львівщині – +139 за добу. Загалом в області 2 797 хворих.
Антирейтинг із кількості інфікованих далі очолює Чернівецька область – 3 916 підтверджених випадків, за минулу добу – 47.
У столиці України було виявлено 66 нових хворих, загальна кількість – 3 904.
Кількість хворих на коронавірус в областях України
- Вінницька область — 1393 випадки;
- Волинська область — 1398 випадків;
- Дніпропетровська область — 998 випадків;
- Донецька область — 292 випадки;
- Житомирська область — 1045 випадків;
- Закарпатська область — 1632 випадки;
- Запорізька область — 527 випадків;
- Івано-Франківська область — 1728 випадків;
- Кіровоградська область — 582 випадки;
- м. Київ — 3904 випадки;
- Київська область — 1995 випадків;
- Львівська область — 2797 випадків;
- Луганська область — 56 випадків;
- Миколаївська область — 321 випадок;
- Одеська область — 1099 випадків;
- Полтавська область — 278 випадків;
- Рівненська область — 2341 випадок;
- Сумська область — 215 випадків;
- Тернопільська область — 1427 випадків;
- Харківська область — 1521 випадок;
- Херсонська область — 180 випадків;
- Хмельницька область — 556 випадків;
- Чернівецька область — 3916 випадків;
- Черкаська область — 543 випадки;
- Чернігівська область — 410 випадків.
Станом на ранок 14 червня 2020 року до Центру надійшло 864 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 71376 повідомлень про підозру на коронавірус.