Станом на 14 червня в Україні виявили 648 нових випадків зараження коронавірусною інфекцію. З них – 50 дітей і 48 медпрацівників.

Нові дані опубліковані на Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

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Всього з початку епідемії в Україні захворіли 31 154 людини, 889 (+9) з них – померли, 14 082 (+106) одужали. На сьогодні є 16 183 активних випадки.

За минулу добу заразилося 648 осіб. Найбільшу кількість нових випадків було виявлено на Львівщині – +139 за добу. Загалом в області 2 797 хворих.

Антирейтинг із кількості інфікованих далі очолює Чернівецька область – 3 916 підтверджених випадків, за минулу добу – 47.

У столиці України було виявлено 66 нових хворих, загальна кількість – 3 904.

Кількість хворих на коронавірус в областях України

Вінницька область — 1393 випадки;

Волинська область — 1398 випадків;

Дніпропетровська область — 998 випадків;

Донецька область — 292 випадки;

Житомирська область — 1045 випадків;

Закарпатська область — 1632 випадки;

Запорізька область — 527 випадків;

Івано-Франківська область — 1728 випадків;

Кіровоградська область — 582 випадки;

м. Київ — 3904 випадки;

Київська область — 1995 випадків;

Львівська область — 2797 випадків;

Луганська область — 56 випадків;

Миколаївська область — 321 випадок;

Одеська область — 1099 випадків;

Полтавська область — 278 випадків;

Рівненська область — 2341 випадок;

Сумська область — 215 випадків;

Тернопільська область — 1427 випадків;

Харківська область — 1521 випадок;

Херсонська область — 180 випадків;

Хмельницька область — 556 випадків;

Чернівецька область — 3916 випадків;

Черкаська область — 543 випадки;

Чернігівська область — 410 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 14 червня 2020 року до Центру надійшло 864 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 71376 повідомлень про підозру на коронавірус.