В Україні дозволили другу бустерну вакцину проти COVID-19 та щеплення дітей від 5 років
19 вересня 2022 , 13:37Читать новость на русском
Джерело:МОЗ України
Міністерство охорони здоров’я затвердило наказ, який дозволяє застосування другої бустерної дози вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2.
Друга бустерна доза в Україні
Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, ситуація із коронавірусною хворобою наразі контрольована, але можливе подальше зростання кількості випадків захворювання.
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Ігор Кузін
“Один із важливих етапів цієї готовності – це вакцинація, у першу чергу для груп ризику. Щоб якомога більше людей могли захистити себе від госпіталізації та смерті внаслідок COVID-19, ми дозволяємо другу дозу всім охочим, проте особливо радимо її робити людям із хронічними захворюванням та людям віком 60+”.
Він також наголосив, що щеплення – це не лише про власний захист, вакцинуватись – це значить не створювати навантаження на лікарні, які мають рятувати життя нашим військовим.Хто може зробити другий бустер? Друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.
Нові схеми вакцинації
- Китайську інактивовану вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин.
- Тепер бустер можна зробити через 5 місяців після завершення базового курсу. Раніше цей термін складав щонайменше 6 місяців.
- Дозвіл вакцинації дітей віком 5 – 11 років проти COVID-19. Раніше в Україні була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років.
Як відбувається введення бустерних вакцин в Україні
- Дорослі люди від 18 років повинні отримати базовий курс щеплень проти COVID-19 однією дозою вакцини Janssen або двома дозами вакцин CoronaVac чи Pfizer.
- Через 5 місяців після первинного курсу всім людям, старшим за 18 років, мають зробити перше бустерне щеплення.
- Через 4 місяці після першого бустеру дорослим потрібно зробити друге бустерне щеплення.