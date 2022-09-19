В Україні дозволили другу бустерну вакцину проти COVID-19 та щеплення дітей від 5 років

Міністерство охорони здоров’я затвердило наказ, який дозволяє застосування другої бустерної дози вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2.

Друга бустерна доза в Україні

Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, ситуація із коронавірусною хворобою наразі контрольована, але можливе подальше зростання кількості випадків захворювання.

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Ігор Кузін “Один із важливих етапів цієї готовності – це вакцинація, у першу чергу для груп ризику. Щоб якомога більше людей могли захистити себе від госпіталізації та смерті внаслідок COVID-19, ми дозволяємо другу дозу всім охочим, проте особливо радимо її робити людям із хронічними захворюванням та людям віком 60+”.

Він також наголосив, що щеплення – це не лише про власний захист, вакцинуватись – це значить не створювати навантаження на лікарні, які мають рятувати життя нашим військовим.

Нові схеми вакцинації

Китайську інактивовану вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин.

після застосування інших вакцин. Тепер бустер можна зробити через 5 місяців після завершення базового курсу. Раніше цей термін складав щонайменше 6 місяців.

Раніше цей термін складав щонайменше 6 місяців. Дозвіл вакцинації дітей віком 5 – 11 років проти COVID-19. Раніше в Україні була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років.

Як відбувається введення бустерних вакцин в Україні

Дорослі люди від 18 років повинні отримати базовий курс щеплень проти COVID-19 однією дозою вакцини Janssen або двома дозами вакцин CoronaVac чи Pfizer. Через 5 місяців після первинного курсу всім людям, старшим за 18 років, мають зробити перше бустерне щеплення. Через 4 місяці після першого бустеру дорослим потрібно зробити друге бустерне щеплення.

Друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.Україна наразі очікує на відповідну вакцину, адже щеплення дітей віком 5 – 11 років передбачає інше дозування, ніж для дітей, які старше 12 років, та дорослих. Найближчим часом ця вакцина буде доступна в Україні.