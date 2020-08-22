В Україні виявили 2 328 нових випадків коронавірусу за добу
За 21 серпня в Україні коронавірус діагностували у 2 328 хворих. Це на понад 200 випадків більше, ніж за попередню добу і є найвищим показником зі старту епідемії. Відтак, загальна кількість інфікованих громадян становить 102 971.
За добу померли 37 людей від коронавірусу
Про поширення коронавірусної інфекції в країні повідомляє система моніторингу інфекції апарату РНБО України, пише 24 канал.
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Від початку 2020 року в Україні виявили 102 971 хворого на COVID-19. На жаль, кількість летальних випадків склала 2 244, з них 37 людей померли станом на 22 серпня.
Втім, більша частина пацієнтів подолали хворобу. Загалом одужали 51 735 осіб.
Де зафіксували випадки зараження COVID-19
- Львівська область – 12 965 (+172)
- Київ – 11 507 (+179)
- Чернівецька область – 8713 (+208)
- Рівненська область – 8383 (+145)
- Івано-Франківська область – 7631 (+169)
- Харківська область – 7324 (+291)
- Закарпатська область – 6885 (+114)
- Одеська область – 5788 (+210)
- Волинська область – 5052 (+63)
- Київська область – 4881 (+76)
- Тернопільська область – 4507 (+206)
- Вінницька область – 3553 (+75)
- Житомирська область – 2734 (+39)
- Дніпропетровська область – 1932 (+38)
- Хмельницька область – 1904 (+76)
- Чернігівська область – 1423 (+57)
- Запорізька область – 1287 (+53)
- Черкаська область – 1248 (+29)
- Донецька область – 1215 (+32)
- Сумська область – 1145 (+21)
- Миколаївська область – 938 (+26)
- Кіровоградська область – 756 (+5)
- Полтавська область – 636 (+22)
- Херсонська область – 332 (+3)
- Луганська область – 232 (+19)
Летальні випадки від коронавірусу в Україні: статистика по областях
- Львівська область – 350 (+3)
- Чернівецька область – 254 (+5)
- Закарпатська область – 246 (+3)
- Івано-Франківська область – 188 (+3)
- Харківська область – 177 (+4)
- Київ – 165 (+7)
- Рівненська область – 116 (+1)
- Волинська область – 109 (+1)
- Одеська область – 86 (+1)
- Київська область – 84 (+1)
- Вінницька область – 73 (+1)
- Житомирська область – 57 (+2)
- Тернопільська область – 51
- Кіровоградська область – 45
- Дніпропетровська область – 41
- Черкаська область – 37
- Хмельницька область – 38 (+1)
- Запорізька область – 24
- Чернігівська область – 22
- Миколаївська область – 18
- Сумська область – 20 (+2)
- Донецька область – 19 (+2)
- Полтавська область – 16
- Херсонська область – 7
- Луганська область – 1
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