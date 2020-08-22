За 21 серпня в Україні коронавірус діагностували у 2 328 хворих. Це на понад 200 випадків більше, ніж за попередню добу і є найвищим показником зі старту епідемії. Відтак, загальна кількість інфікованих громадян становить 102 971.

За добу померли 37 людей від коронавірусу Про поширення коронавірусної інфекції в країні повідомляє система моніторингу інфекції апарату РНБО України, пише 24 канал. До теми Зеленський заявив, що Україна може виготовляти вакцину проти COVID-19 Від початку 2020 року в Україні виявили 102 971 хворого на COVID-19. На жаль, кількість летальних випадків склала 2 244, з них 37 людей померли станом на 22 серпня. Втім, більша частина пацієнтів подолали хворобу. Загалом одужали 51 735 осіб. Де зафіксували випадки зараження COVID-19 Львівська область – 12 965 (+172)

Київ – 11 507 (+179)

Чернівецька область – 8713 (+208)

Рівненська область – 8383 (+145)

Івано-Франківська область – 7631 (+169)

Харківська область – 7324 (+291)

Закарпатська область – 6885 (+114)

Одеська область – 5788 (+210)

Волинська область – 5052 (+63)

Київська область – 4881 (+76)

Тернопільська область – 4507 (+206)

Вінницька область – 3553 (+75)

Житомирська область – 2734 (+39)

Дніпропетровська область – 1932 (+38)

Хмельницька область – 1904 (+76)

Чернігівська область – 1423 (+57)

Запорізька область – 1287 (+53)

Черкаська область – 1248 (+29)

Донецька область – 1215 (+32)

Сумська область – 1145 (+21)

Миколаївська область – 938 (+26)

Кіровоградська область – 756 (+5)

Полтавська область – 636 (+22)

Херсонська область – 332 (+3)

Луганська область – 232 (+19) Летальні випадки від коронавірусу в Україні: статистика по областях Львівська область – 350 (+3)

Чернівецька область – 254 (+5)

Закарпатська область – 246 (+3)

Івано-Франківська область – 188 (+3)

Харківська область – 177 (+4)

Київ – 165 (+7)

Рівненська область – 116 (+1)

Волинська область – 109 (+1)

Одеська область – 86 (+1)

Київська область – 84 (+1)

Вінницька область – 73 (+1)

Житомирська область – 57 (+2)

Тернопільська область – 51

Кіровоградська область – 45

Дніпропетровська область – 41

Черкаська область – 37

Хмельницька область – 38 (+1)

Запорізька область – 24

Чернігівська область – 22

Миколаївська область – 18

Сумська область – 20 (+2)

Донецька область – 19 (+2)

Полтавська область – 16

Херсонська область – 7

Луганська область – 1