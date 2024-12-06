В Україні посилять контроль за БАДами: що зміниться

Верховна Рада України підтримала законопроєкт, що вдосконалює контроль над харчовими добавками, відомими як БАДи, у другому читанні.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що "за" проголосували 259 депутатів, передає 24 Канал.

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Кожен споживач, обираючи той чи інший продукт, має розуміти, що саме він купує. Наразі ринок переповнений товарами, які можуть вводити людей в оману. Часто ефективність таких добавок не підтверджена, а їхнє маркування може бути ненадійним. Недоброчесні виробники часто стверджують, що їхні продукти мають лікувальні властивості, але це не відповідає дійсності,

– зазначив Ляшко.

Що змінює законопроєкт

Прийнятий законопроєкт встановлює чіткі механізми для введення дієтичних добавок в обіг, дозволяючи МОЗ затверджувати список вітамінів, мінералів та інших активних речовин з поживними або фізіологічними ефектами, а також визначати їх максимально допустимі дози.

Документ також посилює відповідальність за виробництво і продаж харчових добавок, які не відповідають законодавчим вимогам. Передбачено унормування процедури подання повідомлень про введення в обіг харчових добавок, створення відповідного реєстру та публікацію його на офіційному сайті Держпродспоживслужби.

За словами Ляшка, після першого читання законопроєкт зазнав кількох змін, зокрема уточнено, в яких випадках реалізатори дієтичних добавок можуть отримати штраф за порушення законодавства.

Що таке БАДи

БАДи, або біологічно активні добавки, – це засоби які приймають для подолання дефіциту певних речовин в організмі. Харчові добавки бувають різних форм: у вигляді таблеток, капсул, жувальних цукерок і порошків, а також напоїв і енергетичних батончиків.

Якщо ви харчуєтеся одноманітно, харчові добавки можуть допомогти отримати деякі поживні речовини. Але проблема в тому, що добавками не можна замінити збалансоване харчування. До того ж деякі з них можуть бути небезпечними, особливо якщо їх приймати у більших, ніж рекомендовано, кількостях.

Багато виробників не дотримуються вказаних дозувань, адже БАДи не підлягають такому ж строгому контролю, як лікарські препарати. Це може призвести до того, що на ринку з'являються неякісні або небезпечні продукти. Також не всі добавки мають достатнє наукове підтвердження ефективності. Деякі з них можуть не давати бажаних результатів або ж навіть шкодити.

Тому перед вживанням будь-яких добавок, краще проконсультуватися з лікарем.