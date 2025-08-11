Цвітна капуста часто недооцінена, та вона містить цілий набір вітамінів, мінералів та корисних рослинних сполук, що підтримують здоров'я серця, нервової системи, та навіть допомагають знизити ризик деяких видів раку.

Чому корисно їсти цвітну капусту?

Про переваги споживання цвітної капусти розповідає 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Капуста – джерело вітамінів і мінералів

Всього 107 грамів сирої цвітної капусти містить лише 27 калорій, але забезпечує організм вітаміном С (58% добової норми), вітаміном К, В6, фолатами, калієм, магнієм та іншими цінними мікроелементами.

Підтримка травлення

Багата на клітковину, цвітна капуста сприяє здоров’ю кишківника, зменшує запальні процеси та допомагає запобігати закрепам і іншим порушенням травної системи.

Профілактика онкологічних захворювань

Овоч містить антиоксиданти, глюкозинолати та ізотіоціанати – сполуки, що можуть уповільнювати ріст ракових клітин і знижувати ризик утворення пухлин.

Допомога у контролі ваги

Низькокалорійна і ситна, цвітна капуста чудово підходить для тих, хто хоче схуднути або підтримувати вагу, замінюючи більш калорійні інгредієнти.

Зміцнення імунітету

Вітамін С у складі діє як потужний антиоксидант та допомагає організму боротися із запаленнями та інфекціями.

Підтримка роботи мозку і нервової системи

Цвітна капуста – джерело холіну, який необхідний для пам’яті, концентрації та здоров’я печінки.

Контроль тиску і здоров'я серця

Сульфорафан, що міститься у цвітній капусті, сприяє нормалізації артеріального тиску та підтримує еластичність судин.