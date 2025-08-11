Чому корисно їсти цвітну капусту?
Про переваги споживання цвітної капусти розповідає 24 Канал з посиланням на Real Simple.
Дивіться також Одна звичка, яка може зменшити ризик ожиріння навіть із "поганими" генами
- Капуста – джерело вітамінів і мінералів
Всього 107 грамів сирої цвітної капусти містить лише 27 калорій, але забезпечує організм вітаміном С (58% добової норми), вітаміном К, В6, фолатами, калієм, магнієм та іншими цінними мікроелементами.
- Підтримка травлення
Багата на клітковину, цвітна капуста сприяє здоров’ю кишківника, зменшує запальні процеси та допомагає запобігати закрепам і іншим порушенням травної системи.
- Профілактика онкологічних захворювань
Овоч містить антиоксиданти, глюкозинолати та ізотіоціанати – сполуки, що можуть уповільнювати ріст ракових клітин і знижувати ризик утворення пухлин.
- Допомога у контролі ваги
Низькокалорійна і ситна, цвітна капуста чудово підходить для тих, хто хоче схуднути або підтримувати вагу, замінюючи більш калорійні інгредієнти.
- Зміцнення імунітету
Вітамін С у складі діє як потужний антиоксидант та допомагає організму боротися із запаленнями та інфекціями.
- Підтримка роботи мозку і нервової системи
Цвітна капуста – джерело холіну, який необхідний для пам’яті, концентрації та здоров’я печінки.
- Контроль тиску і здоров'я серця
Сульфорафан, що міститься у цвітній капусті, сприяє нормалізації артеріального тиску та підтримує еластичність судин.
Як їсти цвітну капусту
Її можна вживати сирою, готувати на пару, смажити чи запікати. Вона чудово поєднується з хумусом, входить до складу супів, салатів і навіть може замінити рис чи борошно у стравах.