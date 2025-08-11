Чому корисно їсти цвітну капусту?

Про переваги споживання цвітної капусти розповідає 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Капуста – джерело вітамінів і мінералів

Всього 107 грамів сирої цвітної капусти містить лише 27 калорій, але забезпечує організм вітаміном С (58% добової норми), вітаміном К, В6, фолатами, калієм, магнієм та іншими цінними мікроелементами.

Підтримка травлення

Багата на клітковину, цвітна капуста сприяє здоров’ю кишківника, зменшує запальні процеси та допомагає запобігати закрепам і іншим порушенням травної системи.

Профілактика онкологічних захворювань

Овоч містить антиоксиданти, глюкозинолати та ізотіоціанати – сполуки, що можуть уповільнювати ріст ракових клітин і знижувати ризик утворення пухлин.

Допомога у контролі ваги

Низькокалорійна і ситна, цвітна капуста чудово підходить для тих, хто хоче схуднути або підтримувати вагу, замінюючи більш калорійні інгредієнти.

Зміцнення імунітету

Вітамін С у складі діє як потужний антиоксидант та допомагає організму боротися із запаленнями та інфекціями.

Підтримка роботи мозку і нервової системи

Цвітна капуста – джерело холіну, який необхідний для пам’яті, концентрації та здоров’я печінки.

Контроль тиску і здоров'я серця

Сульфорафан, що міститься у цвітній капусті, сприяє нормалізації артеріального тиску та підтримує еластичність судин.