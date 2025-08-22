Ми звикли асоціювати фрукти зі здоровим способом життя, та чи дійсно їх можна їсти без міри, насправді велике питання. Три банани або склянка апельсинового фрешу можуть навантажити печінку не менше, ніж шматок торта.

Чому "здорові" продукти можуть шкодити?

Принаймні у цьому переконує лікарка та науковиця Наталія Бобок. Для 24 Каналу вона пояснила, що проблема криється у надлишку фруктози та прихованому цукрі, який часто міститься навіть у, здавалося б, "здорових" продуктах: йогуртах, сирах, хлібі, супах та гранолі.

За словами лікарки, фруктоза метаболізується виключно печінкою, і при надмірному споживанні швидко перетворюється на жир.

Це означає, що навіть регулярне вживання фруктів або меду у великій кількості може завдати шкоди організму,

– зазначила Наталія Бобок

До того ж, молочні продукти та фруктові фреші містять швидкозасвоюваний цукор, який миттєво підвищує рівень глюкози в крові, викликаючи стрибки енергії та повторне відчуття голоду.

То скільки цукру можна?

Бобок радить обмежити вільний цукор до 25 грамів на добу та уважно стежити за прихованими джерелами цукру у раціоні.

Зауважте. Щоб нормалізувати роботу організму і зменшити залежність від цукру, лікарка радить витримати 3 – 4 тижні без доданого цукру. За цей час можна стабілізувати рівень глюкози в крові, зменшити тягу до солодкого та переналаштувати мікрофлору кишківника.