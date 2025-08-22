Чому "здорові" продукти можуть шкодити?

Принаймні у цьому переконує лікарка та науковиця Наталія Бобок. Для 24 Каналу вона пояснила, що проблема криється у надлишку фруктози та прихованому цукрі, який часто міститься навіть у, здавалося б, "здорових" продуктах: йогуртах, сирах, хлібі, супах та гранолі.

Дивіться також Цукрова пастка: як солодке викликає залежність, прискорює старіння та посилює втому

За словами лікарки, фруктоза метаболізується виключно печінкою, і при надмірному споживанні швидко перетворюється на жир.

Це означає, що навіть регулярне вживання фруктів або меду у великій кількості може завдати шкоди організму,

– зазначила Наталія Бобок

До того ж, молочні продукти та фруктові фреші містять швидкозасвоюваний цукор, який миттєво підвищує рівень глюкози в крові, викликаючи стрибки енергії та повторне відчуття голоду.

То скільки цукру можна?

Бобок радить обмежити вільний цукор до 25 грамів на добу та уважно стежити за прихованими джерелами цукру у раціоні.

Зауважте. Щоб нормалізувати роботу організму і зменшити залежність від цукру, лікарка радить витримати 3 – 4 тижні без доданого цукру. За цей час можна стабілізувати рівень глюкози в крові, зменшити тягу до солодкого та переналаштувати мікрофлору кишківника.