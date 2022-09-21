Як довго після коронавірус залишається ризик утворення тромбів

Відповідно до нового великого дослідження наслідків інфекції SARS-CoV-2, люди, які перехворіли на COVID-19, мають майже рік вищий ризик утворення тромбів.

Як видно з попередніх досліджень, COVID-19 пов’язаний із підвищеним ризиком проблем, пов’язаних з утворенням тромбів, включаючи інфаркт та інсульт. Але нове дослідження показало, що ризик залишається вищим до 49 тижнів.

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Відповідно до результатів дослідження, ризик тромбозу глибоких вен був майже вдвічі вищим у людей, які мали COVID-19, порівняно з тими, хто не хворів.

Нове дослідження ризику утворення тромбів після коронавірусу

У дослідженні використовувалися дані, зібрані анонімно від 48 мільйонів людей – майже кожного дорослого в Англії та Уельсі – у Національній системі охорони здоров’я Великої Британії з січня 2020 року до дня, коли вакцини проти COVID-19 стали доступними в грудні.

Отримані дані підкріплюють думку про те, що для людей із захворюваннями серцево-судинної системи прийом відомих профілактичних препаратів і керування факторами ризику зараз навіть важливіші, ніж це було до пандемії.

Дослідження розглядало результати 1,4 мільйона діагнозів COVID-19, які, за словами дослідників, призвели до приблизно 10 500 додаткових випадків проблем, пов’язаних із тромбами.

Коронавірус підвищує ризик утворення тромбів

Дослідники виявили, що в перший тиждень після встановлення діагнозу COVID-19 ризик утворення артеріального тромбу, який може спричинити серцевий напад або ішемічний інсульт через блокування кровотоку до серця чи мозку, був майже в 22 рази вищий, ніж у людей без COVID-19. На другому тижні цей ризик різко знизився до рівня менш ніж у чотири рази.

Між 27 і 49 тижнями ризик утворення артеріальних тромбів підвищується приблизно на 30%. Але підвищення ризику зберігається протягом тривалого періоду часу для тромбів у венах, які включають тромбоз глибоких вен і емболію легеневої артерії, коли тромб рухається до легені.