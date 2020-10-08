Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна не може піти шляхом країн, які вводять повторний локдаун через коронавірус. На думку міністра, головною функцією держави наразі є надання людям медичної допомоги.

Україні необхідно знайти баланс між збереженням економіки та дотриманням карантину. Про це Степанов заявив під час брифінгу 8 жовтня, повідомляє 24 канал.

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Я прекрасно розумію, що ми зараз не можемо піти тим шляхом, що пішли деякі європейські країни. Нам потрібно, щоб працювала економіка, щоб люди ходили на роботу. Але нам треба знайти баланс, якого ми будемо дотримуватися,

– наголосив Степанов.

Посадовець розповів, що радитиметься з економістами, як вберегти економіку в умовах сучасної епідеміологічної ситуації. Українцям же наразі необхідно дотримуватися хоча б базових правил: використовувати маску та антисептик, дотримуватися дистанції та мінімалізувати кількість контактів.