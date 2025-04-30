Пересадка калу допомогла людям побороти хронічний біль: важливе відкриття

Трансплантація кишкових бактерій з фекалій здорових донорів продемонструвала ефективність у лікуванні перших 12 пацієнток з фіброміалгією – станом, що супроводжується хронічним болем по всьому тілу та підвищеною чутливістю до доторків.

Науковці припускають, що дисбаланс кишкової мікробіоти може бути одним із чинників розвитку цього захворювання, а пересадка здорової мікробіоти здатна зменшувати його прояви, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neuron.

Також на тему Чому у людей з віком зʼявляється живіт: вчені пояснили складний механізм

Нове дослідження фіброміалгії

Результати першого етапу досліджень показали успіх такого підходу, спонукаючи вчених перейти до другої фази, яка передбачає участь більшої кількості пацієнтів.

Попередні дослідження вже демонстрували зв’язок між порушенням балансу мікробіоти кишківника та підвищеною чутливістю до болю, тому вчені вирішили детальніше вивчити її роль у розвитку фіброміалгії, причина якої досі залишається до кінця нез’ясованою.

Для цього вони проаналізували зразки фекалій у жінок з фіброміалгією та здорових донорок, а потім пересадили бактерії мишам, без власної кишкової мікробіоти.

Зміна мікробіому лікує хронічний біль

Результати показали, що трансплантація мікробіоти від хворих на фіброміалгію спричиняла підвищену чутливість до фізичних впливів та появу спонтанного болю у мишей. Однак після курсу антибіотиків та пересадки мікробіоти від здорових донорів ці симптоми значно зменшувалися.

Аналогічний підхід був застосований до 14 жінок: вони спершу отримували антибіотики, а потім протягом 10 тижнів приймали п’ять доз бактерій від донорів.

Попри те, що троє учасниць випробування не завершили повний курс терапії, у 12 пацієнток спостерігалося значне зменшення болю – більш ніж на два бали, що є клінічно значущим результатом. Однак через обмеження першої фази досліджень, які проводилися на невеликій групі без контрольної плацебо-групи, висновки потребують подальшої перевірки.

Попри це, науковці вбачають у цьому підході перспективу для лікування фіброміалгії, проти якої наразі не існує ефективних препаратів, а більшість знеболювальних виявляються безсилими.