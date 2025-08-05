Консервована риба – це зручне, бюджетне і надзвичайно корисне рішення. Вона багата на білки, омега‑3, вітамін D, кальцій та інші важливі нутрієнти.

Які рибні консерви корисні?

Про найкорисніші рибні консерви розповідає 24 Канал з посиланням на Verywell Health.

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Сардини

Найбільш багаті на омега‑3 (DHA та EPA), а також цінні вітаміни й мінерали. Сприяють здоров’ю серця й мозку та є поживним джерелом клітковини та кальцію.

Лосось

Консервований жирний лосось – природнє джерело вітаміну D3, що сприяє імунітету, здоров’ю кісток і нормальному функціонуванню гормонів. Особливо важливий у регіонах, де недостатньо сонячного світла.

Тунець

Поширена, доступна альтернатива з високим вмістом білка й омега‑3. Ідеально для салатів, бутербродів або свіжих страв.

Макрель

Ще одне джерело насичених жирів DHA та EPA з потужним впливом на серцево-судинну та когнітивну функції.

Анчоуси

Невеликі, але надзвичайно поживні. Можуть стати чудовою альтернативою до обробленого м'яса, яке часто пов'язують з ризиком серцевих хвороб чи раку.