Існування точки G – одна з найбільш обговорюваних тем у сексуальному здоров’ї. Хтось вірить, що вона дає неймовірне задоволення. Інші називають це міфом.

Що таке точка G?

Що каже наука про її існування, розповідає 24 Канал. Точка G – це гіпотетична зона на передній стінці вагіни, приблизно на 3–5 сантиметрів від входу, стимуляція якої нібито викликає інтенсивне задоволення або навіть жіночу еякуляцію.

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Термін увів німецький гінеколог Ернст Ґрефенберг у 1950-х. З того часу точка G стала символом "сексуального відкриття", хоча доказів її існування – суперечливі.

Які наукові факти про існування точки G?

У 2012 році американський гінеколог Адам Острженскі заявив, що виявив тканину, яка відповідає опису G‑зони під час розтину. Це була ділянка зі щільною, добре іннервованою структурою на передній стінці вагіни.

Згодом, у 2014-му дослідники виявили у 8 жінок нейроваскулярний комплекс у зоні G – це своєрідні пучки нервів, м’язів і судин, які можуть впливати на чутливість.

Водночас інші дослідження спростовують існування точки G. У 2021-му систематичний огляд 31 дослідження показав, що більшість доказів про G‑точку є суперечливими. Науковці дійшли висновку, що чіткої анатомічної одиниці не існує.

Важливо. Більшість сучасних дослідників схиляються до думки, що точка G – не окрема структура, а частина більшої зони, яка включає: внутрішні частини клітора, уретру, передню стінку вагіни. Це все разом формує клиторо-уретро-вагінальний комплекс (CUV-комплекс). І саме його стимуляція може викликати інтенсивне задоволення у деяких жінок.

Що кажуть самі жінки?

Більше половини опитаних жінок кажуть, що відчувають точку G. При цьому, ті, хто її відчуває, частіше повідомляли про позитивне ставлення до власного тіла й вищу сексуальну задоволеність.

Отже, точка G – це радше суб'єктивне явище, яке існує не стільки в анатомії, скільки в особистому досвіді.