Чим небезпечний тигровий комар?

Укус тигрового комара в окремих випадках здатний спричинити ураження мозку та навіть параліч. Про це розповів ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євген Халаїм Телеграфу, передає 24 Канал.

За словами Халаїма, на території України вже мешкає 10 – 15 видів кровосисних комарів, але тигровий з'явився відносно недавно. На відміну від місцевих видів, він активно кусає і удень та не боїться сонця.

Зауважте. На сьогодні в аптеках є багато репелентів для захисту від комарів. Та, як пояснив Халаїм, якщо один препарат допомагає від одного виду комарів, для захисту від іншого – може знадобитись альтернативний засіб.

Як виглядає тигровий комар

Тигрового комара легко впізнати за чорно-білими смугами на ногах і тілі. Комаха походить зі Східної Азії, але на початку XXI століття поширилася по всьому тропічному та субтропічному поясах. Aedes albopictus здатний переносити гарячку денге, чікунгуньї, енцефаліт Ла-Кросс та інші вірусні інфекції.

За межами свого природного ареалу вид зафіксований у щонайменше 28 країнах. Основним шляхом поширення вважають старі автомобільні шини, а яйця комарів відрізняються стійкістю до прохолодних температур і можуть довго перебувати в стані спокою.

Тигровий комар займає друге місце за небезпечністю після Aedes aegypti як переносник вірусу денге. Також він може переносити сім вірусів родини альфа-вірусів (зокрема віруси східного енцефаломієліту коней та гарячки Росс Рівер) і вісім буньявірусів (зокрема віруси гарячки Рифт Валлі та енцефаліту Ла-Кросс). Крім того, комаха може бути вектором трьох флавівірусів: жовтої гарячки, японського енцефаліту та лихоманки Західного Нілу.