У Тернополі через спалах коронавірусу запроваджують масковий режим

З 22 вересня в Тернополі вводять масковий режим. До таких обмежень вдаються через різке зростання кількості хворих на коронавірус.

Запровадження маскового режиму в Тернополі

За словами голова Тернопільської міської ради, у місті кількість хворих на COVID-19 щотижня зростає на 35–37%, а захворюваність серед дітей та медиків є ще стрімкішою.

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З 22 вересня у Тернополі буде відновлено обов’язкове носіння масок. Масковий режим буде діяти у місцях масового скупчення людей,

– зазначив Надал.

В яких місцях обов'язково носити маску

у громадському транспорті;

ТРЦ;

магазинах;

закладах громадського харчування

закладах культури і мистецтв;

релігійних установах.

Мер Тернополя додав, що у закладах освіти працівники приймають самостійно рішення щодо запровадження маскового режиму для дітей віком від 12 років та працівників закладу, беручи до уваги стан захворюваності у місті.

Тернопіль став першим містом, у якому запроваджують масковий режим та додаткові карантинні обмеження після 24 лютого.

Яка ситуація з коронавірусом в Тернопільській області

За 20 вересня в Тернопільській області зафіксували 510 нових випадків COVID-19, одужало – 308 осіб. За весь час пандемії в Тернопільській області: захворіло – 158 352 особи; одужало – 151 884 особи; летальних випадків – 2 450.