На Тернопільщині коронавірус діагностували у вчителів зі ЗНО
На Тернопільщині перед проведенням ЗНО виявили коронавірус у трьох вчителів з Чортківського району. Раніше тестування на COVID-19 було позитивним у 5 педагогів з Тернополя.
На Тернопільщині перевірили понад 1 тисячу вчителів
ПЛР-тестування проводять усім вчителям перед ЗНО. На COVID-19 уже перевірили 1220 педагогів у Тернопільській області, про це інформують TeNews.
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У результаті лабораторних досліджень COVID-19 підтвердився у п'яти осіб з міста Тернополя і трьох осіб з міста Чорткова. Вони до проведення іспитів не допущені і перебувають на самоізоляції під контролем їхніх сімейних лікарів,
– повідомила головний санітарний лікар області Оксана Чайчук.
Загалом на Тернопільщині планують обстежити 1435 освітян. Їх тестують безпосередньо перед ЗНО.
ЗНО в умовах карантину: що відомо
- У кожній школі, що є пунктом тестування, сформовані чіткі маршрути для учасників.
- Перед входом їх питають про стан здоров'я та проводять температурний скринінг.
- В аудиторіях має бути не більше 15 осіб. Між партами дистанція – 1,5 метра.
- У санітарних кімнатах має бути мило, протічна вода, паперові рушники.
- Усі учасники ЗНО мають бути у захисних масках.