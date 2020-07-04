На Тернопільщині перед проведенням ЗНО виявили коронавірус у трьох вчителів з Чортківського району. Раніше тестування на COVID-19 було позитивним у 5 педагогів з Тернополя.

На Тернопільщині перевірили понад 1 тисячу вчителів

ПЛР-тестування проводять усім вчителям перед ЗНО. На COVID-19 уже перевірили 1220 педагогів у Тернопільській області, про це інформують TeNews.

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У результаті лабораторних досліджень COVID-19 підтвердився у п'яти осіб з міста Тернополя і трьох осіб з міста Чорткова. Вони до проведення іспитів не допущені і перебувають на самоізоляції під контролем їхніх сімейних лікарів,

– повідомила головний санітарний лікар області Оксана Чайчук.

Загалом на Тернопільщині планують обстежити 1435 освітян. Їх тестують безпосередньо перед ЗНО.

Зверніть увагу! На відміну від вчителів, учасників оцінювання не перевіряють на коронавірус тестами. Їм проводять температурний скринінг та розпитують про самопочуття.

ЗНО в умовах карантину: що відомо