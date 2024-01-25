Темний шоколад знижує ризик найсмертельнішого захворювання

Серцево-судинні захворювання забирають найбільше життів людей у всьому світі. Тепер вчені виявили, що цей ризик можна зменшити за допомогою смачного десерту.

Лікарі-кардіологи з лікарень міст Шаосін та Чжуцзі, розташованих у китайській провінції Чжецзян, у співпраці з медичними фахівцями Шаосинського університету провели дослідження, засноване на методі менделівської рандомізації. Вони вивчали взаємозв'язок між вживанням темного шоколаду та ризиком виникнення захворювань серцево-судинної системи (ССЗ).

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Серцево-судинні захворювання

До серцево-судинних захворювань належить багато хвороб, такі як ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, цереброваскулярні захворювання, кардіоміопатії, вроджені та набуті вади серця, порушення ритму та провідності серця, легенева гіпертензія, венозні хвороби периферичних судин, міокардити, серцева недостатність та інші.

Ця група захворювань є головною причиною смертності та інвалідності у світі, тому дослідники не втомлюються у пошуках факторів, які впливають на ризик розвитку цих захворювань, та способів їхньої профілактики.

Темний шоколад давно привертає увагу вчених у контексті ССЗ, оскільки завдяки високому вмісту какао він має корисні властивості, включаючи вплив на серцево-судинну систему. Він багатий на такі речовини, як флаваноли (проціанідин, катехін та епікатехін) та метилксантини.

Дослідження, що раніше проводилися, показали, що помірне споживання темного шоколаду може покращити функцію ендотелію і вазодилатацію (розширення) коронарних артерій, пригнічувати адгезію та агрегацію тромбоцитів, знижувати рівень ліпідів у крові.

Однак якість цих досліджень викликала сумніви через відмінності в обсягах споживання темного шоколаду, відсутності плацебо, коротких періодів спостереження та невеликого розміру вибірки.

Темний шоколад знижує ризик хвороб серця

Цього разу медики провели всебічний аналіз, заснований на двох вибірках, досліджуючи причинно-наслідковий зв'язок між генетично передбаченим вживанням темного шоколаду та ризиком розвитку 12 серцево-судинних захворювань. Дані були взяті з британського Біобанку і включали інформацію про 64 945 людей європейського походження. Вчені отримали інформацію про більш ніж 524 тисячі випадків різних серцево-судинних захворювань.

Виявилося, що вживання темного шоколаду не впливає на ризик розвитку всіх зазначених захворювань, за винятком есенціальної гіпертензії (співвідношення шансів становило 0,73) та венозної тромбоемболії (0,69, хоча в цьому випадку причинно-наслідковий зв'язок не було встановлено).

"Темний шоколад справді позитивно впливає на серцево-судинну систему. Однак патофізіологічні механізми, що лежать в основі виникнення та прогресування ССЗ, надто складні. Тому поки не можна зробити висновок, що його вживання зменшує ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань, його користі для серцево-судинної системи може виявитися недостатньо", – зазначили вчені.

Однак вони все ж таки рекомендують людям, у яких підвищений ризик есенціальної гіпертензії, замінити нездорові закуски темним шоколадом (із вмістом какао від 55%).