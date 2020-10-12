У Харкові "швидкі" з хворими на COVID-19 стоять у чергах до лікарень, а реанімація "забита" пацієнтами, які потребують інтенсивної терапії. В лікарні перевантажена киснева система.

Черга "швидких" з "синіми" хворими

Про це на своїй фейсбук-сторінці написав анестезіолог і консультант Харківської обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов.

Читайте також В Україні готові розгорнути мобільні госпіталі, – Ляшко

П'ятниця, ранок, за добу 8 померлих, хворих на ШВЛ 26. У реанімації лише 12 ліжок. Субота. Черга "швидких" з "синіми" хворими. Відкрили третій поверх дитячої інфекційної лікарні для того, щоб забезпечити їх киснем. Ставимо п'ятнадцятий апарат ШВЛ поза реанімацією,

– написав Корсунов.

Кисневі системи перезавантажені

Інфекціоніст вважає, що ситуація катастрофічна, адже кисневі системи перевантажені, бочки і магістралі покриті льодом, хоча на вулиці ще тепло та побоюється, перші морози можуть призвести до замерзання магістралей та припинення подачі кисню.



Бочки і магістралі подачі кисню покриті льодом / Фото facebook.com/korsunoff

Далі лікар розповів, що вже станом на неділю, 11 жовтня, хворих було понад 300, а також про те, що довелося інтубувати жінку 39 років (інтубація – це введення особливої трубки в трахею).

За своє століття в медицині – з 1984 року і роботу в реанімації з 1991 року такої біди ще не бачив,

– зауважив лікар.



У Харкові швидкі з хворими утворили чергу біля лікарні / Фото facebook.com/korsunoff

Наразі на Харківщині найскладніша ситуація

Лише за минулу добу в Харківські області COVID-19 підтвердили 741 людині.

Загалом в регіоні 25 186 людей інфікувалися коронавірусом. Харківщина на другому місті після Києва за кількість підтверджених випадків COVID-19. Втім зріст захворюваності почався кілька тижнів тому, відтоді місто щодня має найвищі показники по Україні.

3 жовтня в Харкові провели багатотисячний концерт з нагоди Дня вчителя. Такі дії місцевої влади викликали обурення з боку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу