Лікування світлом: які захворювання можна побороти та наскільки це ефективно

Світло може побороти деякі захворювання. Але на цей час лікування світлом, крім терапії шкірних захворювань та сезонного афективного розладу, не має стійкої доказової бази.

Перші спроби лікувати різні захворювання світлом розпочалися близько 50 років тому. Вчений Ендре Местер проводив експерименти на мишах, намагаючись вилікувати пухлини світлом лазера. Очікуваного ефекту таке лікування не дало.

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Пізніше за допомогою низькоінтенсивної світлової терапії почали пробувати лікувати біль та знижувати вираженість запальних реакцій – деякі дослідження показали позитивні результати.

Як діє лікування світлом

Існує кілька передбачуваних механізмів впливу світлового лікування. Основний з них – збільшення вироблення АТФ – речовини, завдяки якій клітина зберігає свою активність.

Інша гіпотеза передбачає, що світло відкриває канали кальцію. Це збільшує експресію генів, які покращують синтез білка, підвищують здатність до регенерації та знижують запалення.

Вчені роблять багато спроб пошуку "точок дотику" для світлового лікування. Деякі навіть стають вдалими. Наприклад, світлодіодну терапію активно застосовують у лікуванні захворювань шкіри – екземи, акне, псоріазу, розацеа та жовтяниці новонароджених.

Світлове лікування показало свою ефективність у терапії одного з типів депресії – сезонного афективного розладу. Щоправда, тут суть не у прямому впливі променів на якісь ділянки тіла, а у застосуванні світлових ламп для імітації збільшення світлового дня.

Коли рекомендують лікування світлом

Виробники сучасних апаратів для світлового лікування заявляють широкий перелік показань:

захворювання шкіри;

травми;

післяопераційні рубці;

пошкодження м'язів та суглобів;

хронічна втома, підвищена стомлюваність;

герпес;

неврологічні захворювання.

Вважається, що лікування світлом здатне буквально творити чудеса: нормалізувати обмін речовин, зміцнити імунітет, відновити пошкоджені тканини, активувати регенерацію клітин, зняти запалення. Але дані досліджень суперечливі. Є інформація про позитивний вплив на перебіг шкірних захворювань та загоєння ушкоджень шкіри, швидше відновлення м'язової тканини.

З іншого боку, немає якісних даних, які б говорили про доказову ефективність у лікуванні захворювань суглобів. Позитивний вплив на імунітет теж не підтверджено.