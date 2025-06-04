За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2021 році у світі налічувалось близько 57 мільйонів людей із діагностованою деменцією, причому жінки хворіють частіше за чоловіків, пише 24 Канал з посилання на Jama Network Open.

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Попри те, що з віком ризик вікових змін мозку дійсно зростає, науковці все частіше наголошують: деменція – це не обов’язковий стан у старості.

Сучасні молоді й середнього віку покоління стикаються з деменцією рідше у тому ж віці, ніж їхні батьки та бабусі з дідусями. Ця тенденція додає оптимізму,

– зазначила Сабріна Ленцен з Центру економіки охорони здоров’я Квінслендського університету.

Водночас вона підкреслює: абсолютна кількість випадків деменції все одно зростає через старіння населення, і зберігаються значні відмінності залежно від статі, рівня освіти та регіону проживання.

Нове дослідження деменції

Австралійські дослідники проаналізували дані понад 62 тисяч добровольців віком від 70 років зі США, Англії та різних країн Європи. Інформацію збирали в межах кількох довгострокових досліджень

Вчені застосували спеціальний алгоритм, що аналізує широкий спектр показників – від рівня самостійності у побуті до результатів когнітивних тестів, – щоб оцінити ймовірність деменції. Учасників розділили на 8 поколіннєвих груп та виділили 6 вікових категорій.

Ризик деменції зменшується

Результати підтвердили: із віком поширеність деменції зростає у всіх країнах та групах. Однак серед представників молодших поколінь тієї ж вікової категорії захворювання діагностують рідше, ніж у їхніх ровесників попередніх поколінь.

Наприклад, у США серед людей 81 – 85 років деменція зустрічалася у 25,1% тих, хто народився між 1890 та 1913 роками, тоді як серед народжених у 1939 – 1943 роках цей показник становив лише 15,5%.

Особливо виразне зниження ризику спостерігається у жінок у Європі та Англії. Дослідники пов’язують це, зокрема, з покращенням доступу жінок до освіти у другій половині XX століття. При цьому економічні фактори, такі як ВВП, суттєво не вплинули на результати.