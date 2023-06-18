Без яйцеклітин та сперми: створили синтетичні людські ембріони – це справжня революція

Вчені створили синтетичні людські ембріони з використанням стовбурових клітин. Це справжнє революційне досягнення, адже тепер немає потреби в яйцеклітинах або спермі.

Також це допоможе в дослідженні генетичних розладів. Водночас відкриття викликає серйозні етичні та правові питання.

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Зокрема, вчені кажуть, що ці моделі ембріонів, які нагадують ембріони на ранніх стадіях розвитку людини, можуть дати важливий поштовх до вивчення впливу генетичних розладів і біологічних причин повторних викиднів.

Ембріони максимально схожі до людських

Ембріони не мають серця, або зачатків мозку, але містять клітини, які формують плаценту, жовтковий мішок і сам ембріон.

"Ми можемо створити людські ембріоноподібні моделі шляхом перепрограмування (ембріональних стовбурових) клітин", – зазначила одна із авторів дослідження, професорка Магдалена Жерніцка-Гетц.

Подальші дослідження неетичні і незаконні

Водночас немає найближчої перспективи клінічного використання синтетичних ембріонів. Було б незаконно імплантувати їх в утробу пацієнтки, і поки що не ясно, чи мають ці структури потенціал для продовження дозрівання.

Наша модель людини є першою моделлю людського ембріона з трьома лініями, яка визначає амніон і зародкові клітини, клітини-попередники яйцеклітини та сперми. Він прекрасний і створений повністю з ембріональних стовбурових клітин,

— сказала Жерніцка-Гетц.

Ця подія підкреслює, наскільки швидко наука випереджає закон у галузі генетики, і вчені у Великій Британії та інших країнах уже працюють над складанням добровільних інструкцій щодо синтетичних ембріонів.