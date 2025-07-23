Ризик розвитку раку серед однакових за статтю та віком груп варіюється не тільки між країнами, а й усередині однієї країни, особливо залежно від кількості дітей у групі, пише 24 Канал з посилання на Nature Biomedical Engineering.

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Це пов'язано з тим, що ракові клітини виникають у нашому організмі щодня, однак здорова імунна система зазвичай успішно знищує їх до того, як вони сформують пухлину. Ефективність цієї захисної реакції варіюється у різних людей з низки причин.

Вчені вже не перший рік працюють над удосконаленням методів імунотерапії – підходу, який активує захисні механізми організму. Однією з основних проблем залишається те, що ракові клітини, є рідними клітинами і тому мають на своїй поверхні молекули, схожі з молекулами здорових клітин, що ускладнює їхнє розпізнавання імунною системою.

Раніше багато наукових груп намагалися створити вакцини, зокрема й на мРНК-платформі, для різних типів раку.

Новий підхід: мРНК-вакцина для "невловимих" пухлин

Зараз же команда онкологів з Університету Флориди спробувала інший шлях: вони розробили мРНК-вакцину, яка може активувати імунну відповідь на ті пухлини, які зазвичай уникають імунотерапії.

Дослідники звернули увагу на інтерферонах I типу – сигнальних молекулах, які виробляються у відповідь на загрозу, сигналізуючи імунним клітинам про необхідність атаки. Щоб ініціювати їхній синтез, мРНК-вакцина стимулювала деякі клітини пухлини до виробництва білка PD-L1, який, своєю чергою, взаємодіє з рецепторами PD-1 на Т- та B-лімфоцитах – ключових гравцях в імунній системі.

Багато видів раку, маючи низьке мутаційне навантаження та нагадуючи нормальні клітини, вміють уникати реакції на такі сигнали, фактично вимикаючи "тривожний" сигнал для імунної системи.

Вакцина проти раку не лише лікує, а й захищає

У рамках дослідження вчені провели експерименти на мишах з клітинними культурами різних типів раку, зокрема меланоми та пухлин мозку. Важливо зазначити, що традиційні методи імунотерапії, засновані на інгібіторах контрольних точок, не змінили ситуації.

Однак нова вакцина продемонструвала здатність запускати ранню інтерферонову відповідь. У ході експериментів на мишах вона трансформувала пухлини, несприйнятливі до імунотерапії, в реактивні, а в деяких випадках пухлини зникали навіть без додаткових терапій – тільки за допомогою вакцини.

Крім того, коли через кілька тижнів мишам вводили ту ж культуру ракових клітин, вони не захворіли: імунна система знищила їх, не дозволивши закріпитися. Це обнадійливий аспект, оскільки теоретично така вакцина може запобігти рецидивам раку після ремісії.

Не обійшлося і без питань про побічні ефекти нової терапії. Дослідники провели тести на собаках з пухлинами мозку і не виявили жодних негативних наслідків. Це узгоджується з даними про багато мРНК-вакцин, які пройшли клінічні випробування, що загалом мають значно менше побічних ефектів порівняно з традиційними "живими" або "убитими" вакцинами. Це пов'язано з тим, що мРНК-вакцини містять лише окремі гени, що викликають вироблення специфічних білків, і не мають патогенних клітин.

Програми розробки нової вакцини тривають, і її творці мають на меті створення універсальної мРНК-вакцини, здатної покращувати імунотерапію раку або навіть виліковувати від нього самостійно. Хоча робота над такими препаратами займе багато років, початкові результати вселяють оптимізм.