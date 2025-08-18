Китайські інженери працюють над революційним проєктом – роботом, який імітує вагітність людини та навіть здатен привести дитину на світ. За даними порталу ChosunBiz, розробники планують представити прототип вже наступного року, а орієнтовна вартість інновації – близько 100 тисяч юанів (14 тисяч доларів США).

Головна "родзинка" пристрою – вмонтована у черевну порожнину штучна матка. Саме вона забезпечує розвиток ембріона протягом всіх десяти місяців, а далі – симулює природні пологи, пише 24 Канал з посилання на ChosunBiz.

Що відомо про робота-матір

За словами творця – доктора Чжан Ціфенга з Наньянського технологічного університету (Сінгапур), його винахід зовсім не схожий на традиційні інкубатори. Він наголошує, що це не просто машину для підтримки життя, а справжній гуманоїд із функціями матері.

В основі роботи – система штучної амніотичної рідини, що оточує плід, та "пупковий шнур", через який малюк отримує поживні речовини. Уже зараз подібні технології успішно випробовувалися на тваринах: зокрема, ще у 2017 році американським вченим вдалося виростити ягня у "біомішку".

Попри амбіції, розробники поки не розкривають критично важливих деталей:

як саме відбуватиметься запліднення;

яким чином забезпечать імплантацію і формування плаценти в штучному середовищі;

як робот контролюватиме склад "кровообігу", імунну толерантність і гормональні сигнали на різних етапах гестації;

що буде із "пологами": яким чином і за яких умов "народжуватиме" пристрій.

Етичні проблеми та значення

Не залишилися поза увагою й етичні дилеми. Дискусії вже точаться на рівні уряду провінції Гуандун, а у соціальних мережах китайці активно висловлюють свої думки.

Дехто занепокоєний: "Чи правильно це – з'являтися на світ без материнської любові?", "А чи не суперечить це нашим уявленням про сім'ю?". Проте є і ті, хто бачить у технології справжній прорив: "Жінки більше не повинні страждати заради материнства!" або "Ціна цілком прийнятна для такого дива".

Додатковий інтерес підкріплений і реальними медичними проблемами – адже, за статистикою, рівень безпліддя в Китаї невпинно зростає. Якщо у 2007 році цей показник складав 12%, то у 2020 вже сягнув 18%. Чи стане штучна "робо-мама" на порозі науково-технічної революції порятунком для мільйонів – покаже час.