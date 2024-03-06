Стрес впливає на сприйняття власного віку

Вчені-психологи із США провели дослідження, метою якого було виявлення впливу повсякденних стресових ситуацій на сприйняття свого віку серед людей віком від 18 до 36 років. Крім того, вчені аналізували роль відчуття контролю над власним життям у сприйнятті власного віку.

У нашому швидкому та динамічному світі люди щодня стикаються з безліччю стресових факторів, починаючи від пробок на дорогах та шуму, закінчуючи конфліктами та жорсткими дедлайнами на роботі.

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Різні дослідження вже довели, як, наприклад, тривалий час у дорозі до роботи може посилювати симптоми депресії. Стрес неймовірно впливає на емоційний стан людини, її настрій, фізичне здоров'я та когнітивні здібності, включно з пам'яттю та увагою.

Нове дослідження стресу

Два вчених з Університету штату Північна Кароліна, Софія Е. Лі та Шеваун Д. Нейперт вирішили вивчити, як змінюється суб'єктивне сприйняття віку у молодих людей в умовах щоденного стресу. У їхньому дослідженні брало участь 107 осіб віком від 18 до 36 років, які протягом дев'яти днів вели онлайн-щоденник.

Перший день був присвячений збору загальної інформації про учасників, їх хронічні захворювання, а в інші дні вони записували свій суб'єктивний вік, вказували фактори стресу та оцінювали почуття контролю над своїм життям.

Стрес змушує людей почуватись старшими

Вчені встановили, що люди, які мають більше стресів, схильні відчувати себе старшими й так само оцінювали свій зовнішній вигляд. Крім того, автори виявили, що впевненість у тому, що людина може впливати на події у своєму житті та їхній результат, впливає на суб'єктивне сприйняття віку.

Протягом п'яти днів спостережень у людей з низьким відчуттям контролю над своїм життям середній вік збільшився на два роки. Водночас їхня оцінка зовнішнього віку збільшився в середньому на рік.

Проте все змінювалося зі збільшенням впевненості учасників у тому, що вони контролюють своє життя: вони або не відчували зміни у суб'єктивному віці, або відчували себе на пів року молодшими. Цей ефект зберігався і в оцінці свого зовнішнього вигляду.

Дослідники дійшли висновку, що молоді люди, які через щоденний стрес відчувають себе старшими, завдяки почуттю особистого контролю пом'якшують негативний ефект. Але в дні, коли почуття контролю було низьким, вплив стресу збільшувався, в результаті чого збільшувався і вік, що суб'єктивно відчувається.

Вчені припускають, що переконання, що людина контролює своє життя, функціонує як буфер для суб'єктивного старіння під впливом щоденних стресів.