Універсальна вакцина проти грипу пройшла успішне тестування

Експериментальна РНК-вакцина успішно захистила піддослідних гризунів від двадцяти різновидів вірусу грипу типу А та В.

Американські розробники отримали РНК-вакцину, яка містить фрагменти геному всіх поширених варіантів вірусу грипу. Новий препарат продемонстрував високу ефективність у дослідах на мишах та тхорах, викликавши хорошу імунну відповідь та захистивши їх від зараження безліччю різновидів обох типів вірусу грипу.

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Чому потрібна універсальна вакцина

Щороку медикам доводиться прогнозувати, який із нових штамів викличе чергову пандемію і щоразу заздалегідь розробляти нову вакцину для захисту від нього. Іноді ці прогнози не справджуються, призводячи до втрат величезних ресурсів та масової захворюваності.

Розв'язати цю проблему може універсальна вакцина, здатна захищати від багатьох різновидів вірусу грипу. Створенням такого препарату займається команда Скотта Хенслі із Пенсільванського університету. На відміну від більшості своїх колег, вони використовують нову технологію РНК-вакцин, яка здобула популярність під час пандемії COVID-19 завдяки успішним розробкам компанії Moderna і консорціуму Pfizer і BioNTech.

Нова вакцина ефективно захищає від більшості штамів грипу

Ефективність препарату продемонстрували у тестах на мишах: вчені показали, що у тварин виробляються антитіла до всіх 20 серотипів і їх рівень залишається стабільним до чотирьох місяців. Аналогічні результати отримали на тхорах – популярних модельних організмах у дослідженнях грипу.

В інших експериментах мишей розділили на дві групи, одна з яких отримувала вакцину, а друга – препарат-пустушку. Через місяць після щеплення тварин заражали вірусами грипу. Миші, які отримали вакцину, справлялися з першим варіантом вірусу в 100% випадків, з другим – у 80%. Гризуни, які отримали "пустушку", завжди гинули.