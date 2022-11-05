Як швидко вивести алкоголь з організму: науковці створили новий прилад

Канадські вчені розробили швидкий і простий метод виведення алкоголю з організму, який не вимагає застосування дорогого устаткування.

Етанол, який є у всіх алкогольних напоях, при досягненні певного рівня концентрації в крові порушує функцію кровообігу, вражаючи мозок та інші внутрішні органи. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно внаслідок важкої алкогольної інтоксикації у світі вмирає близько трьох мільйонів людей.

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Проблема виведення алкоголю з організму

До 90% алкоголю з організму виводиться печінкою, а прискорити цей процес можна за допомогою діалізу – внутрішньовенного введення рідини та подачі кисню.

Вчені з Університетської мережі охорони здоров'я Канади (UHN) запропонували використовувати для виведення алкоголю легені. Вони виявили, що під час гіпервентиляції, тобто глибокому та швидкому диханню, алкоголь виводиться втричі швидше, ніж через печінку, а чим інтенсивніше дихання, тим більше алкоголю виводиться з організму.

Як діє новий прилад

Цей прийом був відомий лікарям і раніше, але застосовувався лише в крайніх випадках, тому що при прискореному видиху людина втрачає дуже багато вуглекислого газу, разом з яким виводиться алкоголь. Швидке зменшення вуглекислоти в крові викликає запаморочення, непритомність та оніміння кінцівок.

Щоб уникнути цього, вчені розробили компактний пристрій розміром із портфель, який дозволяє підтримувати рівень вуглекислого газу в крові пацієнта під час гіпервентиляції. Він складається з невеликого резервуара зі стисненим вуглекислим газом, кількох сполучних трубок, маски та системи клапанів.Прилад не потребує застосування електроніки, комп'ютерів чи спеціальних фільтрів.