Жорстоке побиття дітей у стоматологічному кріслі: суд звільнив скандальну лікарку від покарання

Стоматологиню з Рівного Інну Кравчук суд звільнив від кримінальної відповідальності за обвинувачення щодо побиття дітей-пацієнтів, оскільки були не дотримані строкові межі, встановлені законом.

Відповідно до рішення суду, стоматологиня була звільнена від кримінальної відповідальності у зв'язку з тим, що обвинувачення проти неї були зняті через закінчення строків давності.

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Справу проти стоматологині закрили

За даними розслідування, проведеного слідством, було встановлено, що стоматологиня вчинила чотири протиправні дії у двох клініках у 2020 та 2021 роках. Обвинувачення заявляло, що в деяких випадках вона застосовувала фізичну силу до своїх пацієнтів, а одного разу завдала легких тілесних ушкоджень дитині, стиснувши її шию та щипаючи плечі, що призвело до крововиливів.

Учасники процесу, включаючи адвоката та обвинувачену, запропонували закрити справу через закінчення строків давності. Водночас представники потерпілих та прокурор не заперечували цього клопотання. Суд вирішив піти на зустріч учасникам справи та закрив її, звільнивши стоматологиню від кримінальної відповідальності.

Що відомо про справу стоматологині Інни Кравчук

У лютому 2021 року в соцмережах поширили відео з камер спостереження, встановлених у стоматологічному кабінеті Інни Кравчук. В одному випадку жінка разом із помічницею силою утримувала хлопчика, а у відповідь на опір вдарила його головою об крісло.

Також вона трясла і душила маленьку дівчинку. Правоохоронці розпочали розслідування за п'ятьма статтями. Згодом лікарці обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. У липні 2021 року лікарку позбавили ліцензії.