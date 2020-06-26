У Києві на речовому ринку "Троєщина" зафіксували спалах коронавірусної інфекції. Хворобу виявили у працівників ринку.

Коронавірус виявили у 5 працівників речового ринку "Троєщина", повідомив мер міста Києва Віталій Кличко.

До теми COVID-19 у Києві: за добу виявили понад 100 хворих, зростає кількість інфікованих дітей

Пацієнти мають легкий перебіг інфекції та лікуються вдома під наглядом лікарів.

Нині Держпродспоживслужба визначає коло людей, які могли контактувати з хворими. Натомість комісія з надзвичайних ситуацій прийматиме рішення про можливість подальшої роботи ринку.

Зазначимо, що нині у Києві повідомили про 115 нових випадків зараження коронавірусом та 1 смерть. Серед нових хворих 9 медиків.

Від початку пандемії коронавірус підтвердили у 4 724 киян. Втім, 1490 з них вже подолали хворобу.

На жаль, від початку року у столиці померли 102 пацієнти з COVID-19.