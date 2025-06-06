Розробники технології називають її відповіддю на глобальну кризу народжуваності, але стартап викликав активні дебати через етичні питання, пов'язані з генетичним втручанням, пише 24 Канал з посилання на Sourcery.

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Платформа Nucleus Embryo пропонує батькам можливість завантажувати дані ДНК ембріонів з клінік ЕКЗ та аналізувати понад 1000 характеристик.

На що здатна технологія Nucleus

Серед них: ризики спадкових захворювань (наприклад, муковісцидоз або серповидно-клітинна анемія), хронічних станів (таких як рак і діабет), психічного здоров'я (депресія, СДУГ), неврологічних розладів (маркери хвороби Альцгеймера) та фізичних особливостей (зріст, колір очей і волосся). Зручний інтерфейс дозволяє батькам порівнювати ембріони та приймати обґрунтовані рішення, спираючись на ймовірності ризиків.

Можливості технології:

Скринінг понад 900 генетичних захворювань і хронічних станів: точність становить 95 – 99% для моногенних розладів.

Оцінка ризиків психічного здоров'я та неврології: точність полігенних оцінок коливається від 60% до 80%.

Прогноз деяких фізичних рис: наприклад, зріст і колір очей, з точністю 70 – 90% для моногенних характеристик.

Інтуїтивний інтерфейс: батькам пропонується обрати з 3 – 6 ембріонів за 200 – 500 доларів за аналіз.

Обмеження технологій:

Вибір когнітивних рис (IQ, особистість): полігенні оцінки забезпечують лише 10 – 20% точності.

Детальний вибір зовнішності: такі характеристики, як форма обличчя або колір волосся, складно передбачити з точністю більше ніж 50%.

Ми надаємо доступ до інформації, яка раніше була недоступна". Платформа не обіцяє точних прогнозів, а лише пропонує ймовірності, підкреслюючи, що "ДНК не визначає долю дитини,

– зазначив CEO Nucleus Кіан Садегі.

Криза народжуваності і роль ЕКЗ

Криза народжуваності досягла рекордних рівнів: за даними ООН, у 2024 році загальний коефіцієнт народжуваності знизився до 2,2 дитини на одну жінку. Хоча ЕКЗ стає все більш популярним (зараз 1 з 50 дітей народжується завдяки цій технології), процедура залишається дорогою (від 15 до 25 тисяч доларів за цикл) і емоційно виснажливою.

Понад 80% генетичних порушень виникають без спадкової схильності, і традиційні тести часто виявляються недостатніми. Nucleus пропонує глибокий аналіз, який стає доступним за лічені години.

Nucleus будує "генетичний стек", що охоплює процес від зачаття до дорослішання, включаючи скринінг як батьків, так і дітей. До 2030 року компанія очікує десяток кратний ріст ринку ЕКЗ та інтеграцію з редагуванням генів (CRISPR), хоча нинішні закони не дозволяють реалізувати ці ідеї.