Революційне відкриття: виявили зв’язок між стародавнім вірусом і аутизмом у людей

Японські вчені з'ясували, що стародавні віруси змінили людський геном, через це люди могли з'явитися деякі форми аутизму.

Аутизм – це розлад нервової системи, який залишається маловивченим, попри стрімке зростання кількості пацієнтів. Причини постійного зростання кількості людей з діагнозом аутизм включають зміни в діагностичних критеріях.

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Вплив вірусів на ДНК

Аутизм тісно пов’язаний з генетичними факторами та може бути спричинений аномаліями в структурі ДНК, такими як коливання кількості копій. Тваринні моделі, особливо миші, часто використовуються в дослідженнях для вивчення патології.

У геномі людини є фрагменти стародавніх ретровірусів – приблизно 8% ДНК. У більшості випадків вони не впливають на стан організму, але іноді можуть відігравати роль у деяких процесах. Вона вивчена поки що мало, закрити прогалини вирішили генетики з Університету Кобе.

Віруси могли викликати аутизм

Вони вивели дві лінії мишей – різні, але споріднені. Їх назвали BTBR/J та BTBR/R. Частина тварин мала ідіопатичний аутизм – невідомо, з яких причин він виникає.

Гризунам просканували мозок і знайшли у двох груп структурні відмінності в 33 областях. Найбільші – у мозолистому тілі. Це пучок нервів, що з'єднує півкулі мозку. У мишей BTBR/R виявили більше активних вірусних вставок у ДНК, ніж у родичів без аутизму.

Генетикам потрібні додаткові дослідження, щоб точно встановити, як активація цих областей у геномі впливає на схильність до аутизму. Це допоможе розробити нові способи терапії.